“Tenía mis dudas sobre qué intenciones tenía”: Roberto Cox desclasificó peculiar cena con hombre qatarí que le envió flores

Le pasó de todo en Qatar 2022. Roberto Cox se fue a cubrir el Mundial y, en el lugar, protagonizó varias y llamativas aventuras.

Por ejemplo, tuvo un particular despacho con una argentina, que terminó encontrándolo mejor que Benjamín Vicuña, o un curioso intercambio con un heladero en Doha.

También visitó la casa de un multimillonario que acabó invitándolo a él y a su camarógrafo a regresar, cuando quisiera, a su país.

Y ahora, tras volver a Chile, el periodista relató una desconocida anécdota cuando fue invitado a contar su experiencia mundialera en el matinal de CHV.

Roberto Cox y su llamativa cena

Así, el reportero partió diciendo que “esta historia no la conté, un día llegó al hotel y se me había desmagnetizado la tarjeta para entrar a la habitación (…) cuando voy a cambiar la tarjeta, el recepcionista me dice ‘hay algo para usted, alguien le mandó algo’”.

Y señaló que “un ramo de flores me habían mandado… que venía una tarjeta, porque no era una mujer que me había mandado flores”.

“Había una tarjeta que decía ‘Hola, soy fulanito, un nombre de un hombre, admiro mucho tu trabajo, he visto lo que has hecho en Qatar, te voy a pasar a buscar por el hotel (…) para llevarte a comer camello, a dónde tú quieras ir te voy a llevar’”, añadió.

Luego, mencionó que “recordemos que en Qatar la homosexualidad es ilegal, entonces yo tenía mis dudas sobre qué intenciones tenía esta persona que me mandaba flores”.

Sin embargo, al final aceptó la propuesta, eso sí, no solo, sino junto a su camarógrafo. “Yo le mando un inbox por Instagram para agradecerle y me empieza a insistir que me quería llevar a comer camello… Y fuimos a comer camello”, expresó.

“Lo que pasa es que tienen un concepto de la hospitalidad que no tenemos. No suelen recibir muchos extranjeros y de repente se ven en el Mundial con miles de extranjeros. Son muy hospitalarios y tienen mucha plata. Tenían una necesidad de mostrar su país y desmitificar un poco”, explicó respecto a la situación el rostro de noticias.

De esta forma, Roberto Cox desclasificó la desconocida aventura que protagonizó en Qatar. Una historia más que el periodista suma a su divertido anecdotario de coberturas.