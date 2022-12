¿Prófuga de la justicia? Naya Fácil elude a la policía y señala que “tengo que andar oculta”

Naya Fácil sigue viviendo un culebrón de aquellos luego de que la justicia emitiera una orden de detención contra ella por no asistir a una audiencia en Caldera.

Todo pasó debido a que hace más de tres años, se desnudó en una iglesia ubicada en Caldera. En el controversial registro, la influencer mostró sus pechos y su trasero.

Un hecho que provocó quejas y un tenso debate, y que desembocó en la posterior denuncia de la alcaldesa de la comuna, Brunilda González, y a raíz de la cual, fue citada a un juicio en el norte del país.

Sin embargo, la joven no fue. Y señaló en sus redes sociales “la media volaita. Qué rabia tengo, y pena. Ya no estoy ni ahí con nada, loco. Mañana es la audiencia cul**. Vieja conche***** de Caldera. El medio show que está haciendo. Y yo jamás hice nada tan grave para llegar a todo esto”.

Por ello, se decretó la orden de detención contra la intérprete de Show, Show. Y, durante la tarde, mostró en sus historias como evadía a la justicia.

Naya Fácil, prófuga

Así, Naya subió una historia donde indicaba que “acá me voy a Viña y era”, apodándose ella misma como “Naya Escobar”, mientras declaraba “para dónde voy, qué hago”.

Esto porque, supuestamente, los Carabineros ya habían ido a su hogar, hecho que la hizo salir del lugar. Una situación que horas más tarde abordó en otra publicación.

“Mucha gente me está diciendo Naya entrégate. No me puedo entregar porque acabo de averiguar… no puedo creer lo que me está pasando. Me dicen que si me voy a entregar me van a dejar meses ahí, hasta que se reprograme. No puedo, qué voy a hacer encerrada en esta fecha”, señaló.

Y agregó que “jamás en mi vida pensé que iba a terminar así. No puedo dar mi ubicacion, tengo que andar mal, oculta”, dejando claro que estaba más que escondida.

Una compleja situación que Naya Fácil ha ido relatando a través de su Instagram y que mantiene a todos sus fanáticos preocupados. ¿Tendrá que irse tras las rejas?