“Él está en otro momento”: Di Mondo explica el motivo de su quiebre con Eric Javits

Hace pocos días, se reveló el quiebre en la relación entre Di Mondo y Eric Javits tras 16 años de romance. El socialité chileno de 39 años y el diseñador de estadounidense de 56 años llegaron a estar cerca de casarse. Sin embargo, el fashionista nacional señaló que de igual manera “nos hubiésemos separado”.

“El año pasado, Eric me pidió matrimonio, pero fue bien casual, no fue romántico (…) Eric no es romántico, pero lo pudo haber hecho mejor. Yo le dije ‘de esa forma no, no’. El anillo no me importa, pero sentí que fue demasiado casual. Tal vez, pudo haber dicho algunas palabras bonitas y ahí hubiese sido suficiente“, contó Di Mondo.

Más adelante, al hablar del fin de su romance con el diseñador estadounidense, Di Mondo indicó que “durante estos años de pandemia han pasado muchas cosas“.

Los 27 años de diferencia

Posteriormente, al profundizar aún más en las razones de su separación con Eric Javits, el administrador de empresas explicó que la diferencia de edad entre ambos, que es de 27 años, fue un factor en el quiebre de su relación. Todas esas primaveras de distancia entre el socialité chileno y el diseñador estadounidense provocaron que tuvieran un ritmo distinto en su vida.

“Nos ha afectado, pero estamos súper bien. Eso para mí ha sido súper importante. Siento y ambos sentimos que hemos sido bendecidos con mucho amor. Tuvimos una relación increíble, con mucha aventura, con mucha creatividad. Ambos crecimos muchísimo. Pero no vamos en un mismo rumbo“, sostuvo.

“Él está en otro momento. No quiere salir tanto y todo lo que hacemos es bien intenso. Él quiere bajar el ritmo… Y yo estoy al revés. Todavía me siento muy joven y de alguna forma siento que estoy empezando mi vida, pero con madurez y experiencia“, complementó después.

Finalmente, Di Mondo aseguró que está abierta a tener volver con Eric Javits, aunque también a conocer a otra persona. “He salido con amigos a fiestas, pero no estoy buscando pareja. No estoy en esa parada en este momento. Mi corazón está abierto, pero también a conocer a otra persona“, concluyó.