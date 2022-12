Di Mondo y el fin de su romance: “El amor siempre permanecerá entre nosotros, somos almas gemelas”

El gestor de empresas y socialité chileno Di Mondo recientemente anunció el fin de su relación con el diseñador estadounidense Eric Javits. Tras 16 años, el fashionista nacional, que se fue a vivir a Estados Unidos, en Nueva York, con su entonces pareja, volvió a estar soltero. Un quiebre de su romance, que no lo ha distanciado de su expareja.

A través de Instagram, el fashionista hizo un posteo sobre su separación con el diseñador estadounidense. “Después de dieciséis años y medio, Eric Javits y yo hemos decidido separarnos este julio que pasó. El amor siempre permanecerá entre nosotros, somos almas gemelas“, sentenció.

“Estoy eternamente bendecido de haber conocido a Eric y de haber tenido una relación increíble. Nunca me olvidaré cuando nos conocimos por primera vez el jueves 2 de marzo del 2006. Él entró al auto afuera de su edificio, nuestros ojos se conectaron, sentí mi corazón latir y supe que él era el amor de mi vida“, expresó después.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Di Mondo (@itsdimondosworld)

Di Mondo: “Seguimos haciendo muchas cosas juntos”

Mientras que, en conversación con Julio César Rodríguez en Pero con Respeto, además de expresar que está triste porque “uno se proyecta con alguien para toda la vida”, Di Mondo señaló que todavía se mantiene en contacto con su expololo.

“Eric y yo tomamos la decisión de separarnos (…) Estamos súper bien, tuvimos una relación increíble, hemos sido muy bendecidos. No fue un proceso, fue relativamente rápido (…) Tomamos la decisión porque cada uno tiene que ser honesto con uno“, contó al comienzo, acerca del fin de su romance.

Más adelante, el socialité chileno detalló brevemente las causas de su separación, y también expuso que sigue manteniéndose en contacto con su expareja. “Todo crecimiento tiene cosas muy buenas y algunas muy malas. Pero yo creo que el trabajo sí influyó (…) Seguimos haciendo muchas cosas juntos“, explicó.

Posteriormente, en la entrevista con JC Rodríguez, el fashionista aseguró que no sabe si podrá haber un regreso de su relación. “No hemos hablado si uno se vuelve a enamorar. No es fácil, porque cuando uno tiene una conexión tan grande, tanto amor, es difícil. Ha existido tanto amor, que no nos odiamos“, sostuvo.