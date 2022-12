“Al calabozo, será no más”: emiten orden de detención contra Naya Fácil por no asistir a juicio

Hace más de tres años, Naya Fácil se desnudó en una iglesia ubicada en Caldera. En el controversial registro, la influencer mostró sus pechos y su trasero. Un hecho que provocó quejas y un tenso debate, y que desembocó en la posterior denuncia de la alcaldesa de la comuna, Brunilda González. A raíz de la cual, fue citada a un juicio en el norte del país.

Sin embargo, debido a la distancia, la también vendedora de contenido erótico no pudo asistir. “La media volaita. Qué rabia tengo, y pena. Ya no estoy ni ahí con nada, loco. Mañana es la audiencia cul**. Vieja conche***** de Caldera. El medio show que está haciendo. Y yo jamás hice nada tan grave para llegar a todo esto“, dijo previamente.

“Mañana no voy a su cagá de audiencia. Lo más probable es que me tomen detenida, pero no voy a viajar para allá. Y era. Que pase lo que tenga que pasar, chao. Estoy cansada“, complementó después.

Más adelante, la influencer hizo sus descargos contra la líder municipal que realizó la denuncia en contra suya. “He estado terrible enfocada en trabajar. Llevo meses organizando mi rifa para andar hueveando. ¡Porque eso es! Gente de Caldera, su alcaldesa vale nada. Anda preocupada más de Naya Fácil que de su comuna“, sostuvo.

“No tengo tiempo para andar en hueás. 8 horas poh, loco. Olvídenlo. Preocúpate de tu comuna mejor, Brunilda (…) Justo no tengo dinero para el avión, qué pena. Al calabozo será no más“, añadió enseguida.

Los argumentos de Naya Fácil para no asistir

Posteriormente, Naya alegó que ni siquiera la dejaron presentarse vía telemática. “Yo he cambiado caleta. Y sí, asumo mis hueás del pasado, pero me da tanta rabia siendo que no he lastimado a ninguna persona y pedí las disculpas correspondientes. Y este último año he tratado de hacer las hueás bien”, aseguró.

Luego, agregó: “Y no me dan posibilidad de hacerla por Zoom. Si eso no me complicaba, yo doy cara, pero no voy a viajar tan lejos (…) Además, no puedo viajar. Ayer ocupé vestido verde y soy supersticiosa. Recuerden lo que les pasó a los que ocuparon vestido verde“.

Sin olvidar que, minutos después, expuso que no logró encontrar pasajes en avión hacia allá. “No hay vuelos en ninguna aerolínea para Copiapó. Estoy viendo todo lo posible y estoy hablando con gente de allá, y me dicen que manejando son más de 9 horas. Yo tengo tanto aguante. Menos de noche si no conozco el camino. Tampoco me arriesgaré“, expuso.

“Estoy viendo todas mis opciones. Hace mucho no voy al terminal de buses. ¿Llegan allá para ver si puedo sacar los pasajes por internet e irme ahora mismo? Gente que haya viajado de Santiago a Copiapó, asesórenme porfis. Quiero ver todos los recursos”, adicionó después.

Será detenida en las próximas horas

Finalmente, mostró un chat con su abogado, en el que él le decía que iba a ser detenida por no haber asistido al juicio. “Conche******, mi abogado se acaba de comunicar conmigo. Recién terminó la audiencia a la cual no fui (…) No estoy en mi casa. Yo ando haciendo unos trámites, pero igual es primera vez que me pasa esto. No sé cómo reaccionar. Me da pena. No sé qué voy a hacer“, se desahogó.

“Esto ha sido mi “broma” que más lejos ha llegado. Jamás pensé que sería. ¿Por qué me gusta vivir al límite?“, remató.