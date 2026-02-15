;

Fuego en Vichuquén duplica superficie afectada y mantiene Alerta Roja

El incendio Alto Llico ya consume 200 hectáreas y continúa el despliegue aéreo y terrestre en la región del Maule.

Verónica Villalobos

Referencial

Referencial

Santiago

El incendio forestal que afecta a Vichuquén alcanzó este domingo las 200 hectáreas consumidas, según informó el director de la Corporación Nacional Forestal, Rodrigo Illescas. El siniestro, que el sábado registraba 75 hectáreas afectadas, mantiene Alerta Roja comunal debido a su avance y cercanía con sectores habitados.

La emergencia fue declarada inicialmente por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres tras el incendio denominado Alto Llico, que obligó a activar el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para evacuar preventivamente el sector Quebrada Culenmapu.

“En este minuto se encuentra con alerta roja comunal, lo que significa que se están desplegando y se está dando el énfasis a este incendio para evitar que se siga propagando y lograr también un pronto control y una extinción de este incendio prontamente”, señaló Illescas en un punto de prensa.

Actualmente trabajan brigadas terrestres y recursos aéreos, incluidos aviones Dromader que han ejecutado líneas de cortafuego químicas con retardantes. En el balance participó también el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien detalló que se han desplegado ocho brigadas junto a Bomberos, municipios, Carabineros de Chile y equipos de emergencia.

Desde la municipalidad se habilitó el Liceo Entre Aguas de Llico como albergue para eventuales evacuaciones preventivas. En paralelo, las autoridades informaron que el incendio en Limache, región de Valparaíso, alcanza 300 hectáreas afectadas y podría quedar contenido durante esta jornada.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad