Fuego en Vichuquén duplica superficie afectada y mantiene Alerta Roja

Santiago

El incendio forestal que afecta a Vichuquén alcanzó este domingo las 200 hectáreas consumidas, según informó el director de la Corporación Nacional Forestal, Rodrigo Illescas. El siniestro, que el sábado registraba 75 hectáreas afectadas, mantiene Alerta Roja comunal debido a su avance y cercanía con sectores habitados.

La emergencia fue declarada inicialmente por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres tras el incendio denominado Alto Llico, que obligó a activar el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para evacuar preventivamente el sector Quebrada Culenmapu.

“En este minuto se encuentra con alerta roja comunal, lo que significa que se están desplegando y se está dando el énfasis a este incendio para evitar que se siga propagando y lograr también un pronto control y una extinción de este incendio prontamente”, señaló Illescas en un punto de prensa.

Actualmente trabajan brigadas terrestres y recursos aéreos, incluidos aviones Dromader que han ejecutado líneas de cortafuego químicas con retardantes. En el balance participó también el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien detalló que se han desplegado ocho brigadas junto a Bomberos, municipios, Carabineros de Chile y equipos de emergencia.

Desde la municipalidad se habilitó el Liceo Entre Aguas de Llico como albergue para eventuales evacuaciones preventivas. En paralelo, las autoridades informaron que el incendio en Limache, región de Valparaíso, alcanza 300 hectáreas afectadas y podría quedar contenido durante esta jornada.