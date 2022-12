“No hue*** más a mi hermano”: Stefan Kramer revela el llamado que le hizo Negro Piñera

En los últimos días, se han conocido varios pasajes desconocidos de la vida de Stefan Kramer. El humorista en su libro Stefan, Memorias Breves Autorizadas por Kramer, ha recopilado una serie anécdotas y reflexiones, principalmente en relación con las imitaciones que ha realizado. Y una de sus caracterizaciones más conocidas, es la de José Miguel “Negro” Piñera.

Y de hecho, no solo ha imitado exitosamente al menor de los Piñera Echeñique, sino que también, en su primera presentación en el Festival de Viña del Mar, hizo una caracterización inolvidable del expresidente Sebastián Piñera. Así, ambos hermanos se hicieron recurrentes en sus rutinas, lo que en un momento pareció molestar al menor.

Esto a raíz, de que en uno de sus shows Kramer on the moon, el Negro Piñera estaba presente en el lugar. Y justo, en esa rutina el humorista imitaba a ambos hermanos, con un diálogo en el que el expresidente le decía al músico que no servía para nada. Más adelante, José Miguel llegó al camarín todavía riéndose e invitó al comediante a tomarse un trago.

No obstante, el comediante no aceptó la invitación y se devolvió a Santiago. Tras ello, en la noche, Kramer recibió llamadas del menor de los Piñera Echeñique. “Oye, igual me quedó dando vueltas lo que me dijiste… De que no sirvo para nada. ¡Puta hueón! Me gustaría que nos juntáramos a conversar“, contó Stefan en su libro, según consignó TiempoX.

Luego, el autor de La luna llena, agregó en un tono más molesto: “¿Sabís? No hueves más a mi hermano huevón, ¿Hasta cuándo? ¡Para tu hueveo!“.

Hicieron las pases rápidamente

Sin embargo, la situación cambió en la mañana siguiente, cuando el cantante llamó a Kramer y le habló con un tono más reconciliador. “Oye, muy bueno todo, perrito. Tranquilo, que no hay ningún problema. Un abrazo“, le dijo el menor de los Piñera al comediante.

Finalmente, Stefan Kramer señaló que José Miguel Piñera “ahora me ama. Siempre me manda fotos y me tira recuerdos (…) No somos amigos, pero le tengo mucho cariño“.