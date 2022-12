“¿Sientes algo de culpa?”: Stefan Kramer desclasifica llamada de Pablo Zalaquett por su imitación

En sus inicios, una de las imitaciones que ayudó a Stefan Kramer a consagrarse en el escenario humorístico nacional, fue su caracterización de Pablo Zalaquett. En ella, el humorista exageraba algunos gestos del exalcalde, a su vez que hizo famosas unas pronunciadas “iiiii” al final de cada oración. Esto último, hizo que esta imitación fuera un éxito.

Sin embargo, el militante de la UDI no ocultó su molestias frente a esta imitación. Zalaquett afirmó que fue víctima de bullying, y que aquello repercutió en su círculo más cercano, como en sus familiares y amigos. Además de que el exalcalde de Santiago aseguró que le costó casi nueve años trabajo e incluso una terapia psicológica para poder superar esta caracterización.

Algo de lo que es consciente Stefan Kramer, y de lo que escribió en su libro Stefan, Memorias Breves Autorizadas por Kramer. “Muchos dicen que le destruí su vida por como lo representé. Fue un invento mío, porque hice un personaje que hablaba con una voz un poco más aguda…“, reflexionó en el texto al que pudo acceder TiempoX.

Luego, agregó: “Y en un momento en el set de televisión, en vivo como de la nada, por estirar una frase, salió el famoso grito ‘iiiiii’“.

Zalaquett lo llamó

Más adelante, el humorista reveló que el exalcalde de Santiago lo contactó, para dialogar al respecto. “Una vez me llamó y me pidió que nos juntáramos a conversar en un café y me dijo ‘¿tú sabes lo que me has provocado? ¿A ti te pasa algo con lo que te estoy contando? ¿Sientes algo de culpa?‘”, expuso.

No obstante, Kramer señaló que no sentía culpa. “No, porque no lo hago con mala intención. Lo hago tratando de crear un personaje. Entonces, claro, entiendo que te pase esto, pero como no hay intención de herir a alguien, no me siento culpable“, afirmó.

Finalmente, Stefan Kramer contó que se encontró con Pablo Zalaquett una vez y que no hubo signos de enemistad. “Cuando fui vocal de mesa me fue a saludar y otra vez, estando en Lago Villarrica, llego en lancha a saludarme. La política también tiene cosas de figurar, de reconocimiento, de salir en los diarios de la noche a la mañana“, concluyó.