Flor de Rap habla de la muerte de su papá: se prendió fuego frente a ella y su hermano

Ángela Lucero Areyte, o más conocida como Flor de Rap, fue la artista que protagonizó el último episodio de Urbanos. En el programa de TVN conducido por María Luisa Godoy, la cantante de 33 años habló del momento más triste de su vida: el fallecimiento de su papá, quien se prendió fuego cuando ella tenía 12 años.

“Perder a mi papá, eso es lo más doloroso. Cuando eso sucedió, es que yo no conocí esto… La música, el desahogo, el componer. Eso es lo que me ha llevado, todo este resto de vida y años, a lo que soy y lo que tengo. A lo que está en mí y a quienes en mí. Es como que esa bendición me entregó“, contó.

El quiebre familiar y la tragedia

Más adelante, la cantante rememoró ese oscuro episodio de su vida. “Yo tenía 12 años. Mi papá era como piola. Pero ellos en su intimidad, parece que era medio brígido el viejo igual. No con golpes y esas cosas, pero de otra manera. Como que él tenía un poco dañada su cabeza, digamos“, expuso.

“Como estaba separado con mi mamá… Mi mamá no quería perdonarlo. Y mi papá quería irse a dormir a la casa. Estábamos acostados y mi mamá había llegado recién. Eran como las 4:00 de la mañana o algo así y suena el teléfono. Mi hermano le dice ‘no, papá, deja de molestar, no te voy a ayudar a volver con mi mamá si sigues molestando, ándate a dormir’“, complementó después.

“Y yo lo vi así, negrito, quemado”

Tras ello, vino la tragedia. “Y mi papá dice ‘miren para afuera’. Habrán cinco minutos de la última llamada. Y mi hermano le dice a mi mamá que mire para afuera. Y mi mamá, ‘¡¿qué?! ¡¿Por qué?!’. Abre como las ventanas y no sé. Y una explosión. Se quemó po, se prendió bencina. Estaba en la gasolinera que queda a cinco minutos“, relató.

Luego, agregó: “Creo que tomó bencina y se echó en todo el cuerpo. Tenía el 97, 98 por ciento de su cuerpo quemado. Con mi hermano chico los dos parados ahí mirando por la ventana. Y se daba vuelta (…) Era de película. Él gritaba en la calle. Eran las cinco y tanto de la mañana. Empezaron a llegar todos los vecinos. Todos los vecinos llorando“.

Y su papá, aun muriéndose, no dejaba de gritar por su esposa. “Un tío saltó como del segundo piso con una frazada. Empezaron a tirarle tierra. Y yo lo vi así, negrito, quemado, así total, en el piso. Y llamaba a mi mamá. Todavía resistía y llamaba ‘Sara, Sara’, y mi mismo hermano no la dejaba ir, porque él no quería que mi papá muriera ahí. Fue todo un show heavy“, recordó.

“Mi primera canción fue una carta al cielo”

Posterior a este duro suceso, Flor de Rap conoció la música. “Como a mí me pasaban tantas cosas y yo todo lo guardaba. Entonces, después de que pasó eso, que fue cómo, ‘¿qué más querí?’, ahí me puse yo a componer. Mi primera canción fue una carta al cielo, para mi padre. Y me di cuenta de que tenía habilidad para hacer rimas. Y de ahí que no paré”, declaró.

La artista urbana aseguró que nunca ha dejado de querer a su progenitor. “Fue mi bendición, de cierto modo (…) Lo amo, porque él fue la persona que estaba conmigo cuando era chica. Él era el que me daba amor, el que me enseñaba los valores de la vida. Me enseñaba las cosas. Me enseñaba a leer“, expresó.

“Él trabajaba en colectivo, entonces cada vez que llegaba se sentaba a sacarle pulgas al perro y me hacía leerle el diario. Entonces, él estaba conmigo. Era un padre presente. Era el único“, añadió enseguida.

Finalmente, Flor de Rap señaló que “no soy nadie para criticar y amo que él me haya amado. Que haya estado conmigo. Entonces, por eso lo amo mucho. Y es mi ángel. Yo estoy segura de que él me ayuda a lograr todas mis metas“.