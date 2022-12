“Hay cariño entre nosotros”: expareja de Millaray Viera niega que hayan terminado por una infidelidad

En el último episodio del live de Instagram, Qué te lo digo, los periodistas de espectáculo, Paula Escobar, Sergio Rojas y Luis Sandoval hablaron de Millaray Viera. Los comunicadores expertos en farándula se refirieron al término de la relación entre la exanimadora de Chilevisión y Cristián “Chino” Sepúlveda, quienes se mostraban muy alegres en sus redes sociales.

Según Paula Escobar, este quiebre del romance se pudo haber ocasionado por una tercera persona. “Hay un rumor de por qué habría terminado Millaray con su pololo, con el Chino. Al parecer él la habría pillado en un renuncio con alguien de CHV, dicen (…) No, Jean Phillipe Cretton no“, planteó.

Y más adelante, la maquilladora Jacqueline Ureta, soltó el nombre del rostro de CHV: Daniel Matamala. Lo que fue confirmado por Paula Escobar, quien señaló que “es un vox populi lo que yo estoy contando. Se rumorea bastante lo que estoy diciendo. Matamala, Matamala“.

Expareja de Millaray desmiente que hubo otra persona

Sin embargo, uno que inmediato salió a desmentir este rumor, fue precisamente el expololo de la otrora conductora de Sabingo y Yo soy. El publicista, que fue pareja de Millaray hasta dos días después del cumpleaños de ella, salió a defenderla a través de sus redes sociales, y aseguró que no hubo otra persona en su relación con la actriz.

“A mí nadie jamás me ha preguntado si el rumor que algunos medios han amplificado es cierto y bueno: No es cierto. Mi relación con la Milla no se terminó por una tercera persona. Hay cariño entre nosotros y entre nuestras familias. Nada más que agregar“, afirmó Cristián Sepúlveda a través de una publicación en Twitter.

A mi nadie jamás me ha preguntado si el rumor que algunos medios han amplificado es cierto y bueno: No es cierto. Mi relación con la Milla no se terminó por una 3ra persona. Hay cariño entre nosotros y entre nuestras familias. Nada más que agregar. https://t.co/eYtoYVObvS — Cristián Sepúlveda (@chinosepulveda) December 20, 2022

Mientras que, todavía se desconoce a qué canal arribará Millaray Viera tras su salida de CHV. “Propuestas hay, pero no hay nada cerrado. Por ahora quiero aprovechar estos días de recuperarme yo (…) Cuando mi corazoncito esté bien voy a tomar la mejor decisión“, dijo la actriz la última vez que se refirió al tema.