En un nuevo capítulo de Todo por Ti, Cecilia Bolocco conversó con la actriz Gloria Münchmeyer sobre su extensa trayectoria en teatro, cine y televisión. También desclasificó detalles de su matrimonio con Jorge Guerra, el actor que dio vida a Pin Pon y quien falleció en 2009.

“Él se sentó al lado mío y me empezó a leer las líneas de la mano. Me volví loca porque era muy atractivo, muy seductor“, confesó Gloria sobre el inicio del romance. Sin embargo, ella debió abandonar la actuación gracias a él.

Reveló que “con el correr del tiempo, él me convenció de que yo no era actriz, porque no me veía inflamada con la actuación como él. Le encontré toda la razón. Entonces estudié interpretariado y traducción y dejé de ser actriz, hasta que él se fue con una chica más joven que yo. Me quedé a cargo de la familia, no podía seguir estudiando y volví a trabajar a las tablas”.

Padre ausente

Tras separarse de Jorge Guerra, Gloria Münchmeyer debió asumir el cuidado de sus hijos, Catalina y Jorge. “Fue duro por la sensación de que ese barco lo tienes que manejar solita, sin compartir responsabilidad. Los pobrecitos tuvieron que adaptarse a mi modo de vida. Yo no fui nunca a una reunión de padres porque estaba en el teatro. Fue raro, pero dentro de lo raro que era, ellos se tuvieron que acomodar a la situación”, contó.

Tal como se estila en Todo por Ti, las madres comparten con sus hijos, quienes les rinden un homenaje en su relato. Además de hablar de su carrera como actriz, Catalina Guerra profundizó en la compleja relación que tuvo con su padre ausente.

“No tengo recuerdos de mi papá y mi mamá juntos”, señaló Catalina, junto con afirmar que ella tenía apenas dos años cuando se produjo el quiebre. También dijo que apenas se vieron tres veces en su vida.

Por supuesto, no faltaban las referencias externas, ya que Jorge Guerra gozaba de mucha popularidad. “Como nunca tuvimos tele, no lo veía, sólo salíamos al balcón y escuchábamos a Pin Pon cantando sus canciones“, expresó.

“Pasé un largo proceso de estar muy enrabiada con mi papá. Fue súper difícil entenderlo, de perdonarlo. Es súper loco pensar que un papá que dejó a sus hijos además es ‘Pin Pon’. Entonces educó a cinco generaciones de chilenos, pero no a sus hijos”, remarcó Catalina.