“Y sale una vieja rusia y teñida…”: Felipe Ríos revela que también le insultaron como a Pablo Schwarz

Recientemente, Pablo Schwarz expuso a través de un video cómo un sujeto desconocido lo insultó cuando estaba en el estacionamiento de un supermercado. “Conchetuma***. Soy un boludo, mari*** cul***. Conchetuma***, vení al Jumbo, vení al Jumbo, mari***. Te pasaste, hueón“, fueron algunos de los improperios que le dijo el hombre a la distancia.

Algo que el actor grabó, y que después lo subió a sus redes sociales junto con la frase: “Así con este triste fundo arribista“. Sin olvidar, que tras ser blanco de la falta del respeto, en ese mismo momento, Schwarz le habló a la cámara. “Así es Chile, una lástima. Un país muy triste, muy violento. Muy ignorante“, afirmó.

Otro conocido actor que pasó por lo mismo

Una situación de la que supo su colega Felipe Ríos, quien en Síganme los buenos, el programa conducido por Julio César Rodríguez, solidarizó con Schwarz y reveló también haber sido blanco de insultos en un centro comercial.

“Sí caché, si lo defendí. Un pelotudo… ¿Tú sabes que a mí me pasó lo mismo? Hace tiempo atrás estaba en él, cómo se llama, el mall este que está en Nueva Costanera… En Casa Costanera. Hace años atrás. Iba a comprar y sale una vieja rusia y teñida y me dice, ‘¿Qué hace un comunista en un mall del lujo?’, y yo me quedé para adentro“, contó.

“Qué valor. ¿De dónde sale esta gente? ¿Dónde los plantan? A pito de nada…“, complementó.

Tras ello, JC en modo de broma, le consultó al Ríos cómo iba ese día. “Yo como soy nomás, así tal cual. Iba con mi polerita blanca, relajado. Si mis zapatillas o chalas, no sé, me da lo mismo. Y voy saliendo del estacionamiento y una vieja sale de un auto al lado, y me dice, ‘¡Ja! ¿Qué hace un comunista en un mall de lujo?’, y yo así cómo, ‘ya, te pasaste’“, relató.

Más adelante, el actor con recordados papeles en teleseries como Romané, Pampa Ilusión y El circo de las Montini, contó que evitó responderle. “No pesqué. Algo dije, pero así no muy fuerte… No sé. Me quedé para adentro, la verdad. Es que yo no espero que la gente te ande agrediendo en la calle por cosas además que no tienen nada que ver po. Nada que ver“, sostuvo.

“O sea, uno no puede ir al supermercado”

Posteriormente, el hombre, que también tiene actuaciones en series como La vida es una lotería, Cabra chica gritona, Huaiquimán y Tolosa, Dignidad y El presidente, se refirió al sujeto que insultó a Pablo Schwarz. “Así que el bolas tristes que agredió a Schwarz… Desatinado. ¿Mal, no?“, expresó.

Finalmente, Felipe Ríos hizo una reflexión acerca de ser insultado un centro comercial o en un lugar de consumo, por sus preferencias políticas. “¿Pero qué tiene que ver? Si a eso voy yo. O sea, uno no puede ir al supermercado, no puede ir a un cine, no puede ir a nada que sea como consumista… ¡Chao pa’ la casa!“, cerró.