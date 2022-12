Hace una horas se confirmó la presencia del Bombo Fica en el Festival del Huaso de Olmué 2023. Comediante que conversó con ADN tras conocerse su participación en el certamen que se realiza previo al Festival de la Canción de Viña de Mar. Una instancia en la que el humorista aprovechó de desmentir rumores y responder a algunas criticas.

“Aquí en ADN empezó la noticia, cuando me preguntaron por qué no iba a estar en Viña. No, si bien, contento, feliz. Fíjate que muy contento ah. Por el reconocimiento, por el respeto, por el trato. Esto de sentirse valorado. Los artistas chilenos somos artistas de mucho esfuerzo“, contó Bombo Fica al comienzo.

“Aunque la gente piensa que vivimos en una élite, no es así. Somos autogestores. Sabemos perfectamente el sufrimiento de la gente, y tratamos, por sobre todo los humoristas, de llevarle alegría, risa y entretención a un pueblo que ha sufrido mucho“, complementó después.

Tras ello, señaló que la gente “va a seguir sufriendo, porque después de esta pandemia y de los problemas económicos… Y la violencia que se ha generado. Este distanciamiento, de ser demasiados agresivos dependiendo sus posturas, creo que no le hace bien a esta patria”.

Luego, el comediante agregó: “Pero ahí estamos nosotros, para llevarle un poquito de alegría y entretención. Y a través del humor, un poco, sanar las heridas de este país“.

Hablará de la pandemia en su rutina

Más adelante, al ser consultado si su rutina tendrá critica social, el humorista respondió que “siempre, es parte de mi esencia. Pero no tiene que ver con la descalificación. Tiene que ver con una critica a la sociedad en la cual vivimos y en la que todos nos damos cuenta. Así lo demostré yo el 2012, que hasta el día de hoy sigue siendo contingente la rutina”, aseguró.

“Sí nos vamos a abocar un poco a esto de la pandemia. Creo que es bueno que recordemos, es parte de nuestra historia. Cómo logramos sobrevivir de esta pandemia y lo hicimos todos los chilenos de distintos estratos sociales, económicos y culturales. Y ahí está este trabajo. Y espero que sea, ojalá, el más importante de mi carrera“, añadió después.

Por qué eligió Olmué y no Viña

Posteriormente, Bombo Fica entregó los motivos de por qué eligió hacerse presente en el Festival del Huaso de Olmué y no en el Festival de Viña del próximo año. “Yo creo que tiene que ver con el trato. Esto de sentir que estás en el lugar que corresponde. Que tiene que ver con las proporciones. Con el reconocimiento a tu trabajo“, afirmó.

“Cuando tú estás en un país que hace un magno festival, el más importante de Latinoamérica y vienen artistas, merecidamente, con un reconocimiento internacional… Tú esperas que el trato para con tu trabajo, no que sea el mismo, en lo económico, pero sí que se acerque, porque tiene que ver con las proporciones“, adicionó después.

Así, luego, el comediante destacó la trascendencia del humor en los festivales. “¿Aquí qué es lo más importante? ¿Reír, cantar? Por lo menos la audiencia demuestra que reír es más importante que cantar. Lo dice el rating, no lo digo yo. Entonces, tiene que ver una valoración y respeto a lo que uno hace, en su país”, sostuvo.

Y después sumó: “El esfuerzo, lo que significa, el diario vivir. Ir a los lugares más recónditos, a los lugares más humildes. Estar con la gente. Y eso, los festivales, tienen que ver con la esencia de los pueblos. Viña cada vez está más lejos de eso. Olmué cada vez demuestra que es factible que exista el respeto hacia el artista chileno”

Respondió a las criticas que recibió por lo que cobrará

A su vez, el humorista igualmente se dirigió a las criticas que ha recibido, luego de que se rumoreara que iba a ganar 100 millones de pesos por su participación en el Festival del Huaso de Olmué. Una cifra que negó y desmintió. “Es parte del folklore. El folklore chileno preocupado de cuánta plata“, manifestó.

Minutos después indicó, que “están preocupados de la plata de uno, pero yo me meto por transparencia por la cuestión, ¿por cuánto viene la Karol G? ¿Por cuánto vienen los de afuera? Porque los artistas que vienen aquí, vienen a ganar millones de dólares“.

Finalmente, expuso que ganará lo mismo que cobró por una rutina años atrás. “Ni siquiera tiene que ver con el valor que dijeron ahí. O sea, yo te puedo decir que estoy cobrando lo mismo que cobré en el año 2017. O sea, ni siquiera me aplicaron el IPC“, concluyó.