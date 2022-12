“Puro combo”: Pablo Chill-e y Bayron Fire tuvieron duro encontrón en evento liderado por Don Omar

Fue un encontrón fuerte. Pablo Chill-e y Bayron Fire tuvieron un duro enfrentamiento en los camarines del Estadio Monumental.

Ambos cantantes estaban en el reciento, siendo parte del evento El Choli se muda a Santiago, liderado por Don Omar.

Y ahí se vieron en bambalinas, minuto en que se habrían dicho de todo, siendo separados por algunos guardias del lugar y sus propios guardaespaldas.

Una situación que fue difundida por el Instagram Biitchpostingcl, donde mostraron imágenes del complejo momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FARÁNDULA, ACTUALIDAD EVENTOS Y MÁS✨🍿 (@biitchpostingcl)

Pablo Chill-e y su respuesta

Así, mientras este video circulaba, el shishiboss decidió hacer frente a los rumores y publicó una historia en sus redes.

Y ahí entregó su versión. “Con respecto al video que anda circulando, yo fui a darle la cara primero a la basura, apenas lo vi al minuto cero, pero llegaron sus guardias y su tío a separarme”, señaló.

Y agregó que “yo andaba con mi pura mamita, y por respeto a ella me calmé, sino la historia habría sido otra. Aparte, si seguía con el webeo, la productora no me iba a dejar cantar con el Ñengo y no me iba a perder esa oportunidad por un malaya”.

El intérprete manifestó que “pero la calle es chica… a veces hay que dejar que los perros ladren. Al final siempre serán perros”.

En tanto, Bayron Fire también publicó un texto que luego borró. “La calle es chica dice y pasa fondeao. Cuando querai y donde querai, puro combo en lo hocico pavo y dar cara”, contestó.

“Te fondeaste en el camarín y empezaste a botar las weas, ya no sonai cantante frustrado, ya fuiste, ya erai perro”, añadió.

De esta forma, la pelea de Pablo Chill-e y Bayron Fire pasó de camarines a redes sociales, dejando claro que buena onda no se tienen.