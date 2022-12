Denuncian a Nick Carter de los Backstreet Boys por presunta violación a adolescente de 17 años

Nick Carter, un integrante de los Backstreet Boys, recibió este jueves 8 de diciembre una demanda en su contra, en la que se le acusa de haber violado a una adolescente de 17 años en el año 2001. La denunciante es Shannon Ruth. Una mujer con autismo y con una ligera parálisis cerebral, que actualmente tiene 39 años.

El caso se dio a conocer en una rueda de prensa en San José, California, que dio la demandante junto a su abogado Mark Boskovich, según consignó RFI. El jurista señaló que, quien representa, fue violada tras conocer a Carter en febrero del año 2001, después de un concierto de la banda de pop a la que él pertenece.

Esto ocurrió en la localidad de Tacoma, en Washington. Todo surgió cuando Shannon Ruth fue a pedirle a Carter un autógrafo y él de vuelta la invitó a acompañarlos en un bus de la gira. En ese lugar, el cantante le dio a beber un líquido descrito como “jugo VIP”, que ella bebió antes de presuntamente ser violada por el artista.

“Después de que ella tomó el jugo, Carter la llevó al baño del bus y le dijo que se arrodillara y expuso sus genitales ordenándole que realizara actos sexuales (…) Ella era virgen y lloró durante este calvario, pero eso no lo detuvo“, expuso el abogado en la rueda de prensa en California.

Luego, Boskovich agregó: “A seguir, Carter la llevó a una cama en la parte trasera del bus. La empujó y la violó, a pesar de que ella repetidamente le pidió detenerse (…) Él fue rudo, por decir lo mínimo“.

Las declaraciones de la denunciante

Mientras que, Shannon Ruth, quien no pudo contener sus lágrimas durante la rueda de prensa, también se refirió a la denuncia. “Aunque soy autista y vivo con parálisis cerebral, creo que nada me ha afectado más en mi vida que lo que me hizo Nick Carter“, afirmó.

En la ocasión, la denunciante igualmente aseguró que después de ser violada por Carter, este la llamó “perra retardada”. Esto sumado a que también sostuvo que el cantante la dejó con hematomas en su brazo y la contagió con VPH.

Para la demanda civil que busca una reparación económica, otras tres mujeres, todas hasta la fecha anónimas, también se sumaron y con casos similares. “Espero que saliendo a la luz pública hoy, otras mujeres encuentren el valor para hablar. Y exijan a Nick Carter asumir su responsabilidad“, declaró Shannon.

Al momento de publicarse esta nota, los representantes de Nick Carter todavía no se han referido a la demanda. Incluso, tras ser contactados por Agence France-Presse, no respondieron para comentar la acusación contra el artista de 42 años.