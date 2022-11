Nick Carter llora durante concierto de los Backstreet Boys un día después de la muerte de su hermano Aaron

Este sábado se confirmó que la ex estrella Aaron Carter fue encontrado muerto en su casa de California, a los 34 años. Aaron había luchado con el consumo de drogas durante toda su vida adulta y también se había peleado públicamente con su familia en los últimos años, incluyendo a su hermano mayor Nick Carter.

El domingo, apenas un día después de la muerte de su hermano, Nick se subió al escenario del O2 Arena de Londres para un concierto programado de los Backstreet Boys, donde rompió a llorar tras quedarse demasiado emocionado para cantar.

Nick luchó a través de su verso en su exitoso single Show Me the Meaning of Being Lonely, y sus compañeros de banda le dieron abrazos de apoyo durante todo el espectáculo.

Kevin Richardson hizo una pausa en el concierto a mitad de camino para rendir homenaje a Aaron. El miembro de los Backstreet Boys dijo que era “parte de nuestra familia”.

“Todo el mundo aquí, todos hemos crecido juntos, hemos pasado por altos y bajos, altibajos. Ustedes han pasado por ello con nosotros. Nosotros hemos pasado por ello con ustedes”, comenzó diciendo Kevin.

Una asistente al concierto compartió en Twitter un vídeo del momento, en el que se ve a Nick siendo consolado por AJ McLean, Brian Littrell y Howie Dorough mientras empezaba a llorar.

Amazed by Nick Carter’s strength to get up there and perform this evening. And a lovely moment here in tribute to Aaron 🤍 pic.twitter.com/BZFTQaSgU4

— jen (@jen_j90) November 6, 2022