Cecilia Bolocco alertó a sus seguidores tras exponer problemas de salud: “Me toco y me salen moretones”

Durante una de sus conocidas transmisiones en vivo, Cecilia Bolocco reveló que no se encuentra del todo bien de salud: algunos de sus exámenes no salieron buenos.

En concreto, la líder de Todo por ti reconoció que “tuvo” que dejar de ser vegana, debido a que se realizó una serie de exámenes, los que al parecer no tuvieron el resultado esperado.

“Esta es talla S. Yo soy talla 38 y era 36, pero he comido muchos chocolates. Entre paréntesis, dejé de ser vegana, porque me hice unos exámenes y me salieron mal“, explicó Bolocco.

Asimismo, la exMiss Universo explicó que “todos mis exámenes salieron mal y ahora me toco y me salen moretones. Entonces volví a comer poquito, pollo, pavo y pescado, eso es todo”.

Junto con lo anterior, la comunicadora explicó que terminó con su alimentación exenta de animales “para ver si tengo más energía, porque andaba muy decaída“.

Asimismo, reveló que “me voy a hacer una colonoscopia (…) aunque ustedes no lo sepan, es el que ataca a más personas de ambos sexos en nuestro país, es casi una pandemia”.

“No quiero encontrarme el día de mañana con un problema y como estoy hace rato tratando de preocuparme de mí, de alimentarme bien, yo me había convertido en vegana y todo eso, entonces me voy a hacer este examen porque creo que es muy necesario“, indicó.

Cabe destacar que en agosto de este año, Bolocco confesó que decidió volverse vegana, luego de consultar con un especialista.

“Me convenció de que tenía que volverme vegana. Desde entonces no he vuelto a comer carne, nada animal, ni huevos, ni leche, nada”, sostuvo en el momento.

“He cambiado radicalmente, pero, ¿saben por qué? Me quiero sentir sana, porque todos los días le pongo mucho empeño“, indicó.

Finalmente, agregó que “la salud es lo más importante y dije ‘no más postergaciones y me voy a hacer cargo de esto‘”.