Chiqui Aguayo habla de su rutina en Viña 2017: "Hay dos chistes (...) que no los volvería a contar"

Chiqui Aguayo fue la panelista elegida para inaugurar la nueva sección Boomerang de Juego Textual. Esto lo luego de que el invitado, Andrés Caniulef, optara por hacerle una pregunta a ella entre todas las integrantes del panel, para esta novedosa dinámica del programa de Canal 13. Una instancia en la que la humorista habló de su paso en el Festival de Viña 2017.

Y es que hace cinco años, la comediante de presentó en la Quinta Vergara, donde obtuvo Gaviota de Plata y de Oro por su rutina. Una que fue el blanco de la pregunta de Caniulef, luego de que él le consultara a Chiqui Aguayo si actualmente siente orgullo por su performance en esa edición del certamen y si le gusta verla.

“Le tengo mucho cariño a esa rutina. Me costó verla porque me noto muy nerviosa (…) Estoy orgullosa de casi toda la rutina. Hay dos chistes en particular que yo encuentro que tuvieron una lectura que nunca quise que tuvieran, y que no los volvería a contar. De hecho nunca los volví a contar“, comentó la humorista.

“Lo que el stand up tiene es que uno se ríe principalmente de uno, finalmente eso hace que se provoque cierta identificación. Pero, cuando realmente tú te ríes de otro, te ríes de las víctimas y no de los victimarios, para mí ahí están los límites, esos son los límites del humor“, complementó después.

“Le abrió las puertas a hartas comediantes”

Más adelante, la co-animadora del podcast Hoy es hoy, señaló que hay varias cosas que destaca de esa rutina. “¿Sabes qué? Siento que esa rutina le abrió las puertas a hartas comediantes que venían detrás. Y le tengo mucho cariño porque hizo que yo me pudiera especializar en esto. Hoy día tengo mucho más oficio en lo que hago”, afirmó.

Finalmente, Chiqui Aguayo avisó que cuando vuelva al Festival de Viña, lo hará más preparada y madura. “Y cuando vuelva a Viña, de la mano de Canal 13, siento que lo voy a hacer con mucha más conciencia de lo que estoy haciendo“, concluyó.