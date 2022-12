“Es demasiada la mala onda”: Coté López es víctima de funa por problemas con sus cosméticos

Coté López ha sido víctima, durante los últimos días, de una funa debido a algunos de sus cosméticos de la marca Cló.

Todo partió el pasado viernes, cuando la tienda promocionó en su Instagram un delineador de ojos negro, a prueba de agua.

Un producto por el que varios usuarios reclamaron debido a que éste no habría maquillado bien, por lo que exigieron que se les devolviera el dinero.

“Quédense muy tranquilas porque se les va a cambiar sí o sí, esperen que le respondan (…) Leí las funas de los productos malos y vuelvo a aclarar que fue solamente un delineador, pero como las páginas son sensacionalistas”, dijo la blonda a modo de respuesta.

Coté López y su descargo

Entonces, la esposa de Mago Jiménez indicó que pedía disculpas y que la situación “no tiene nada que ver conmigo, porque es un tema de laboratorio de España, los productos se hacen en España, todos los maquillajes, uno no puede tener la certificación en Chile mintiendo”.

Incluso, contestó a quienes acusaron a sus productos de ser “chinos”. “Es demasiada la mala onda que están tirándome gratuitamente”, se defendió.

Luego, manifestó “que hagan una funa por la calidad es súper penca, porque estamos hablando de un delineador… Que haya uno, dos, tres reclamos o 20 reclamos, de que algo les salió fallado en algún momento, es lo más normal del mundo. Mi gente, yo he comprado las mejores marcas… y también me han salido que no rayen o se quiebran o cosas así. Es muy normal, porque estamos hablando de no sé qué, 50 mil… y que te salgan 50 malos, es normal”.

De esta forma, Coté López se defendió de las críticas a sus productos, dejando claro que igual como marca responderían y cambiarían el delineador en caso de haber salido “fallado”.