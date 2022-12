En un nuevo episodio de Todo Por Ti, emitido en la noche de este domingo, el animador Martín Cárcamo fue invitado para conversar junto a su mamá, Drina Papic.

En el emotivo espacio recordaron, entre otros temas, la polémica detención del rostro de Canal 13 en 2013, cuando fue sorprendido por Carabineros conduciendo bajo la influencia del alcohol, con 1,67 gramos de alcohol por litro de sangre.

“Está en todos los kioscos esposado”

Consultada por Cecilia Bolocco sobre qué sintió durante ese episodio, la mamá de Martín Cárcamo confesó que “lo viví como cualquier mamá de una persona que no conoce nadie, más que su entorno. Con rabia, pena”, recordó.

Al otro día de la detención, “mi hija me dice que no salga, porque Martín está en todos los kioscos esposado. Le dije ‘me da lo mismo, porque estoy enojada como mamá de Martín Cárcamo, no como mamá de la persona que trabaja en televisión'”, contó Papic.

Asimismo, en el caso de haberlo encontrado ella misma en ese estado, confesó que “aunque no sea correcto, que le habría pegado una cachetada”.

“Estaba furiosa. A mí no me importó que fuera una persona conocida, yo me enojé como mamá (…) Pero para él fue tremendo, uno de los golpes más duros en el plano laboral y lo personal. Incluso estuvo depresivo”, acotó sobre el polémico episodio.