“¡Te amamos!” : Cristián de la Fuente sube una nueva foto con Angélica Castro tras la graduación de su hija

Han pasado más de dos meses desde que se viralizó un video en el que aparecía Cristián de la Fuente dándose un beso con una mujer en México. Una infidelidad a su esposa Angélica Castro, que provocó que durante semanas el actor fuera fuertemente criticado en las redes sociales. Además, que surgieron varios rumores sobre su situación familiar.

Una polémica ante la cual, Cristián de la Fuente se disculpó posteriormente. “Cometí un error. Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto (…) Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido, nada más. Esa es la verdad”, dijo.

Sin olvidar, que a raíz de su infidelidad, también se vio distanciado de su propia hija. Y es que, tras viajar desde México a Chile para principalmente asistir al cumpleaños de Laura de la Fuente, el actor no pudo hacerse parte de la celebración por un nuevo aniversario del natalicio de su hija, a raíz de que ella misma lo solicitó.

El reencuentro familiar en las redes sociales

No obstante, hace cinco semanas, tras varios días desde su infidelidad, volvió a subir un registro junto a su hija. Un video que ella misma comentó después. Y tras ello, no han dejado de aparecer imágenes de Cristián de la Fuente junto a su familia. Una de ellas, incluso con Angélica Castro, en la graduación de su hija, que fue subida por esta última.

Y más de una semana después de esa fotografía en la que aparece junto a su hija y su esposa, Cristián de la Fuente compartió una fotografía en la que nuevamente aparece junto a Angélica Castro y Laura de la Fuente.

“Es oficial… Te acabas de graduar, terminas una etapa de tu vida y comienzas otra… Hoy y siempre tendrás a tus papás, que te vamos a seguir acompañando en cada etapa de tu vida. No sabes lo orgullosos que estamos de ti… Eres más de lo que pudimos soñar. Nos sabes cuánto hemos aprendido de ti y cuánto nos enseñas día a día. ¡Te amamos!“, escribió en la publicación.