¿Qué fue de Pamela Peragallo, emblemática actriz de teleseries de los años 90?

Pamela Peragallo es una actriz que tuvo alta notoriedad en la década de los 90, mediante roles secundarios en teleseries de TVN, en el elenco joven de aquella época. Su carrera partió en Trampas y Caretas, además de Jaque Mate, Ámame y Rojo y Miel. También estuvo en producciones de Mega hasta 1998, cuando partió a Estados Unidos y dejó la pantalla chica.

¿Y qué fue de ella? La misma intérprete conversó con Las Últimas Noticias, para hablar de su presente y responder aquella pregunta que surge de vez en cuando. Hoy tiene 52 años, está casada y tiene dos hijos nacidos en el país norteamericano.

Además de hablar de su actual trabajo, reveló por qué dejó la actuación. La única red social que tiene es Instagram, cuya cuenta abrió muy recientemente, con una discreta cantidad de seguidores, que podría crecer en las próximas semanas.

“Siempre me he sentido actriz”

Han pasado 23 años desde que Pamela Peragallo vive en Florida. Los cambios comenzaron antes de llegar a tierras estadounidenses, ya que en Rojo y Miel conoció a Rodrigo Ramis, productor de la teleserie, que se emitió en 19944. Pololearon y luego contrajeron matrimonio.

“Él ya había estado en Estados Unidos viviendo un tiempo y había quedado con las ganas de venirse. En un momento en que quedé sin contrato en Mega dijimos ‘vamos por un año’ y aquí estamos hace 23″, contó la actriz. Ambos tuvieron dos hijos. Sofía tiene 22 años y nació en Miami, mientras que Sebastián tiene 17 años, cursa su último año escolar y nació en Orlando.

En una parte de la entrevista, Peragallo habló de su salida de la televisión. “Lo intenté los primeros años, pero era muy distinto el tipo de gente que buscaban. Hice castings y se priorizaba el tema estético de las mujeres, voluptuosas, y yo no cumplía esos patrones“, afirmó.

Con el tiempo, la actriz renunció a su carrera y optó por la remodelación de casas. Hace cuatro años incursionó en los bienes raíces. “Me daba pena abandonar la actuación, pero uno tiene que reinventarse y la vida te va presentando distintas oportunidades, así lo vi”, expresó.

“Siempre lo voy a tener en mi corazón y siempre me he sentido actriz. Cuando me preguntan ‘qué haces’, digo ‘soy actriz de profesión, pero me dedico a tal y cual cosa'”, señaló.