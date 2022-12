“¡Estoy ocupada para pagar tus estudios!”: El divertido diálogo entre Pamela Díaz y su hijo en su podcast

El pódcast Hoy es Hoy, de Pamela Díaz, se ha convertido en un éxito. Está entre los más escuchados del país en Spotify, y por lo general, sus conversaciones con su co-animadora Chiqui Aguayo, dejan momentos muy hilarantes. Sin embargo, en esta ocasión, fue su hijo Mateo quien se robó el protagonismo, luego de que llamara durante la grabación del programa.

El fruto de la relación entre la Fiera y Manuel Neira, interrumpió a su mamá cuando ella se encontraba en medio de un diálogo con Chiqui Aguayo y el invitado del episodio, Jordi Castell. El adolescente acudió a la exconductora de La noche es nuestra, para solicitarle ayuda con respecto a una fiesta para la que no estaba preparado.

“Mamá tengo que ir disfrazado, pero no tengo ni un disfraz“, le comentó Mateo a su madre. Ante lo que Jordi le recomendó que fuera disfrazado de Adán, con solo una hoja cubriéndolo. “¡Ay idiota!“, le contestó rápidamente Pamela al fotógrafo.

Tras ello, la Fiera manifestó su molestias por el hecho de que su hijo la llamó demasiado encima de la fiesta. “Pero, ¿cómo me preguntai el mismo día?, no sé po hijo, ponte una bolsa y te pones dos ojos. Hijo, pesca mis sábanas, le haces dos hoyos y te lo pones en la cara“, fue su respuesta.

“¡Llama al papá, que haga algo!”

Sin embargo, Mateo insistió y afirmó que no iba a hacer lo que le había recomendado su mamá. “Hijo estoy trabajando no puedo estar hablando de estas tonteras po, vas a tener que esperar“, sostuvo. Pero, el adolescente no desistió. Y es que tenía que ir en poco tiempo más a la fiesta. “¡Ya sabes que estoy ocupada para pagar tus estudios!“, replicó Pamela.

Más adelante, Chiqui Aguayo le sugirió a la Fiera que le dijera a su hijo le pidiera ayuda a su papá. “¡Pu… llama al papá, que haga algo po hueón! Hijo estoy al aire (…) Tengo el vestido de la gala y no sé, póntelo de un peto, ¿qué querís que haga?“, exclamó la conductora del pódcast. Hasta que, finalmente, Mateo se rindió y dijo que él solo iba a ver qué hacía.

Y después de que Pamela Díaz se despidió cariñosamente de su hijo, aprovechó también de desahogarse. “¿Por qué no llaman al papá? Me estresan estos cabros de miércale“, cerró.