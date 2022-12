“Vivíamos los cinco en una sola pieza”: Bruno Zaretti reveló los duros inicios de Axé Bahía en “Mekano”

Bruno Zaretti fue uno de los invitados en el nuevo episodio de Socios de la parrilla. El integrante de Axé Bahía habló de su difícil comienzo en el país, tras viajar desde Brasil cuando tan solo tenía 16 años. Y tras arribar a Chile, gracias a la ayuda de su madre, vino lo más complejo: sus primeros días en Mekano, donde a su banda se le pagaba muy poco.

“Llegué a Mekano y fueron seis meses de verla negra, con mucha dificultad (…) Vivíamos los cinco en una sola pieza y con un baño. Y nos pagaban mal, muy mal, 300 mil pesos a los cinco. Me alcanzaba el sueldo para un Super 8 y un polerón, eso era lo que compraba en el mes”, reveló el bailarín brasileño en el programa de Canal 13.

Sin embargo, a pesar de las penurias, Bruno no se rindió. “Para mí mi paga era llegar al canal y que todo el mundo gritara ‘¡Bruno, Bruno!‘, y con eso yo estaba feliz. Para mí el comer no era prioridad, comía pasta todo el día y era feliz, porque lo que me movió no fueron las lucas, sino el sueño de estar en la televisión“, afirmó.

El difícil inicio de Bruno: “Era hacerse el fuerte”

El bailarín brasileño aguantó así durante mucho tiempo, y aunque esto significó mantener en secreto sus carencias. “Era hacerse el fuerte y no decirle a la familia. Porque ellos allá tenían una condición buena, pero no les decía nada porque quería cumplir mi sueño de entrar a la televisión“, señaló.

Afortunadamente, para Bruno Zaretti, después de seis meses de sufrimiento, vino la etapa más exitosa de la banda brasileña. “Axé Bahía ya venía como boom, salíamos a la calle y la gente nos conocía al toque, y ahí nos dimos cuenta de lo que era el grupo“, expresó. Y tras ello, llegaron al Festival de Viña, donde la rompieron y se les abrió las puertas a 32 países.