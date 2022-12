Este sábado se transmitirá un nuevo episodio de La Divina Comida. En el popular programa de Chilevisión, los invitados serán Rodrigo Díaz, Karen Connolly, Neilas Katinas y Fran García-Huidobro. Una instancia, en la que la actriz e integrante del jurado de Yo soy, se referirá a los padres que deben pensión alimenticia y al papel que juega JC Rodríguez.

“Básicamente, los hombres abortan permanentemente cuando se van, cuando no paga la pensión alimenticia, o hay algunos que ponen plata, pero no ven a los cabros chicos, nunca (…) Eso es un aborto, digo, para mi gusto. Capaz que es muy fuerte la palabra, me da lata decir que yo soy privilegiada“, dijo Francisca, en un adelanto del programa al que accedió Página 7.

Y luego, la actriz explicó por qué se siente privilegiada frente a muchas mujeres: “Porque el papá de mi hijo paga pensión alimenticia, lo cuida emocionalmente, psicológicamente, presencialmente (…) Yo soy la ‘suertuda’ del grupo. Pero no, perdóname, eso es lo que hay que hacer, y eso no convierte a Julio César en un hueón al que hay que hacerle un altar“.

“Lo que nos convoca aquí, son esos niños”

Tras ello, la integrante del jurado de Yo Soy señaló la importancia de la figura paterna en los hijos. “Cuando uno entiende que el fruto de esto son dos niños y que lo que nos importa y nos convoca aquí, son esos niños y requieren comer, vestirse, tener una casa. Pero, además, requieren de una figura paterna. No existe la madre que pueda suplir a un padre“, afirmó.

Vale recordar, que Fran García-Huidobro y Julio César Rodríguez han logrado mantener una buena relación como padres separados tras el fin de su romance. “Yo lo amo. Julio es parte de mi familia. Es una persona muy importante en mi vida y en la vida de Joaquín (…) Es una familia muy rara, lo que está perfecto“, dijo antes en De Tú a Tú.