Fran García-Huidobro y el inicio de su relación con JC Rodríguez: “Me daba nervios su fama de mujeriego”

Fran García-Huidobro fue la última invitada en el reciente episodio de De Tú a Tú. En el programa de Canal 13 conducido por Martín Cárcamo, la actriz habló de su vida personal y de su familia, oportunidad en la profundizó sobre el romance que tuvo con Julio César Rodríguez desde el 2004 hasta el 2006.

Fruto de esta relación con el conductor de Contigo en la mañana, Francisca se convirtió en mamá del cantante Joaquín, quien tiene como nombre artístico NineTeen Elevnn, en la música. Es precisamente este joven de 16 años quien ha unido más a sus padres tras su separación. Y es que JC viene dos o tres días a la semana a buscarlo al domicilio de la actriz.

“Julio es parte de mi familia (…) Es una persona muy importante en mi vida y en la vida de Joaquín“, dijo la expanelista de SQP.

Cuando se enamoró de JC Rodríguez

Posteriormente, Martín Cárcamo le preguntó a Fran García-Huidobro cómo fue el día en que conoció al conductor de Pero con Respeto. En ese instante, Julio César era el editor de La Nación Domingo y también jurado de Rojo. Ambos coincidieron en un bar tras una función de teatro, donde el periodista fue quien se acercó.

“Llega este señor con un abrigo corto y medio azumagado, pero yo lo encontraba súper inteligente, lo había visto un par de veces. Nos pusimos a conversar, se instaló conmigo en el bar y fuimos a un after“, recordó la presentadora televisiva.

Más adelante, Francisca habló sobre lo difícil que fue para ella abrirse a tener algo con él. “Confieso que el primer mes nunca tuve una cita sola con él. Siempre llevaba a alguien, una prima. Me daba nervios su fama de mujeriego. Además, él vivía en un lugar totalmente distinto a donde vivía yo y su historia era completamente diferente a la mía”, contó.

Y luego, la actriz agregó: “Era muy raro para mí y, por lo tanto, para todo mi entorno, para mis amigos y mi familia. Me enamoré de la inteligencia de Julio. Julio es un seductor“.

Más unidos que nunca

Hoy los dos rostros televisivos son amigos y muy cercanos. “Julito dijo hace un tiempo que era un pésimo pololo y un gran ex. Suscribo, concuerdo. Éramos más chicos, Julio estaba muy metido en la pega, estaba haciendo el Rojo VIP y dormía en TVN, y no dieron los tiempos. Yo lo di todo, pero el día en que nos separamos ya no quería más guerra“, relató.

Aunque tuvo otras relaciones en las que duró más tiempo, fue con Julio César con quien quiso convertirse en mamá. “No sé por qué. Pero hoy, 16 años después, elegí perfecto, porque al final cuando tienes un hijo es una relación para toda la vida. Raya para la suma, le achunté perfecto“, afirmó.

El mensaje de Julio César a Fran

Después, a Fran García-Huidobro se le mostró una grabación de Julio César Rodríguez, en la que le envió un mensaje. “Eres una hermosa compañera, leal como ninguna, respetuosa, apasionada. Hemos sabido conformar una familia diferente, una familia que a pesar de que tiene una distinta forma de quererse, lo hace todos los días“, aseguró.

Enseguida, el periodista la manifiesta su cariño a Francisca. “Estoy muy feliz porque sé que sientes que yo siempre voy a estar ahí y yo sé que tú siempre vas a estar ahí, y que a nuestra manera nos queremos de una forma que quizás no pensábamos, que es estando y preocupándose del otro. Te quiero“, declaró.

Tras conmoverse visiblemente, la actriz expresó lo que sentía en ese momento. “Yo lo amo. Julio es parte de mi familia. Es una persona muy importante en mi vida y en la vida de Joaquín (…) Es una familia muy rara, lo que está perfecto, porque la gente tiene que acostumbrarse que las familias no son lo que nosotros creíamos antiguamente“, expuso.

Finalmente, Fran García-Huidobro destacó a Julio César Rodríguez como papá del hijo de ambos. “Joaquín tiene una familia muy rara, pero no sé si gente que lleva tanto tiempo casada se lleva tan bien como yo con su papá. Soy una privilegiada de que el padre de mi hijo sea el padre que él tiene“, concluyó.