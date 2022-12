Yuhui Lee revela que la familia de su mamá lo quería regalar porque “ella fue madre soltera”

Este jueves 1 de diciembre se transmitirá un nuevo episodio de Socios de la parrilla. En este capítulo, los amigos Pedro Ruminot, Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta, comerán un asado acompañados del comediante italiano Gabriele Benni, del bailarín brasileño Bruno Zaretti y del cocinero chino Yuhui Lee.

Una instancia en la que el ganador de la cuarta temporada de El discípulo del chef se referirá a su triste pasado. Y es que, tras nacer en Shanghái, China, estuvo cerca de verse distanciado de manera definitiva de su familia. Solo su abuela materna de 82 años, quien se hizo cargo de él, evitó que terminara siendo dado en adopción.

“Ella me cuidó y me crio. La familia de mi madre quería regalarme porque ella fue madre soltera. Mi abuela dijo ‘no, yo me hago cargo de él’. Mi mamá fue muy buena conmigo, pero yo no viví con ella”, contó Yuhui en las grabaciones del programa de Canal 13.

El amor de Yuhui hacia su abuela

Previamente, este joven inmigrante asiático había hablado acerca de su relación con su abuela en un episodio de El discípulo del chef. En ese momento, contó que ella tiene 82 años y que vive en Shanghái. Por lo que Yuhui esperaba ganar la competición culinaria para volver a Chile y manifestarle su cariño.

“De chiquitito mi abuelita me cuida, no tengo ni papá, ni mamá. Mi abuelita me cuida (…) Por cultura, mi familia nunca me dio un abrazo, nunca me dio un beso, nunca me dijo te amo, nunca nada (…) Ahora cuando vuelva a casa le diré ‘abuelita, un abrazo’ y ella me dirá ‘no, qué vergüenza’. Yo le diré ‘abuelita, un abrazo no más’“, afirmó.

Tras cumplir su anhelo de triunfar en el programa culinario de Chilevisión, muy probablemente Yuhui Lee ya tiene agendada su visita a su país natal, para tener ese ansiado reencuentro con la mujer que lo cuidó y educó.