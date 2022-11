“Me dan ganas de llorar”: José Alfredo Fuentes habla de su soledad y lamenta tener a sus nietos lejos

José Alfredo Fuentes y Gloria Simonetti estuvieron en un nuevo episodio de Socios de la parrilla. En conversación con Pedro Ruminot, Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra, los cantantes hablaron de su amistad y contaron anécdotas de su trayectoria musical. Al igual que también se refirieron a su faceta más personal, instancia en la que el Pollo profundizó en su soledad.

En el programa de Canal 13, el autor de Te perdí mencionó que está soltero y que nadie vive con él. “Estoy solo, este último tiempo he sentido más fuerte la soledad. Confieso que estos últimos días cuando se abre la reja del estacionamiento me duele la guatita. Voy a estar solo, quiero dormirme luego“, contó.

Más adelante, el Pollo señaló que además dos de sus tres hijos viven fuera de Santiago. Su hija Natalia vive en San Pedro de Atacama, mientras que su hijo mayor está domiciliado en Houston. “Pero lo que más me llena son mis nietos, son una felicidad inmensa. Entonces no estar con ellos me complica. Veo los videos y me dan ganas de llorar“, confesó.

“Me complica la soledad”

Posteriormente, el cantante hizo una reflexión sobre la soledad y su presente como profesional jubilado. “Es complicado, me complica la soledad. El hecho de sentir que no tienes la misma capacidad física de antes. Me complica la cosa económica, para mi familia siempre he sido el pilar y me asusta no poder darle todo lo que a mí me gustaría”, expresó.

“Es una presión que me hago yo mismo“, añadió después.

Finalmente, aunque Alfredo Fuentes aseguró tener una buena relación con Isabel, su exesposa y la madre de sus hijos, esto no ha sido suficiente para dejar de sentirse solo. “Ella es fantástica, pero no es lo mismo. El hecho de estar separados tanto tiempo y ya no estar juntos también me asusta“, cerró.