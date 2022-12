“Imagínate su carrera política conmigo”: Pancha Merino recuerda su pololeo con Luciano Cruz-Coke

En Tal Cual, Pancha Merino recordó la relación sentimental que tuvo con el actor y político Luciano Cruz-Coke. Un antiguo romance en el que Raquel Argandoña, la actual conductora del programa de TV+, tuvo un papel importante, al ser quien le advirtió a la expanelista de SQP de que su relación corría peligro por otra mujer.

Esto sucedió en 1996, hace 26 años, en un viaje a las Torres del Paine, cuando Francisca tenía 23 años y recién venía de hacerse conocida en la teleserie Amor a domicilio de Canal 13. De hecho, ocurrió en el mismo año en el que ella destacó como protagonista en Adrenalina, que fue un éxito televisivo que hasta hoy en día es recordado.

Para esa travesía, la actriz fue acompañada de su entonces pololo Luciano Cruz-Coke y de Raquel Argandoña. “Yo estaba con Luciano Cruz-Coke, ya no estábamos bien y la Raquel me dijo ‘ojo que esta le está coqueteando’ y yo dije ‘¿Pero esa? Es horrible, es un mastodonte’. Me dice ‘no te hagas, porque tiene apellido y a estos les gustan las con apellido’“, contó.

Luego, prosiguió con el relato: “Le dije ‘tú crees que me va a ganar’ y me dice ‘no, no, no, ojo’. Yo no pesqué y me fui con Raquel siguiéndola y él se quiso ir a un trekking. Ahí iba el otro corriendo, yo lo vi por la ventana, pero volví a pensar que ella no me llegaba ni a los talones“.

La Quintrala no se equivocó

Posteriormente, Francisca reconoció que la Raca siempre estuvo en la cierto. “La doña tenía toda la razón, pero me hizo un súper favor. Se quedó con ella, qué bueno. Y feliz, tienen una linda familia“, afirmó. Y ante la consulta de Viñuela de si esta mujer a quien se refiere es la actual pareja del senador, la actriz le respondió que “sí” moviendo la cabeza.

Más adelante, la expanelista de SQP hizo una reflexión sobre cómo sería su presente hoy si siguiera con Luciano Cruz-Coke. “Imagínate su carrera política conmigo, se la habría embarrado que rato. Somos nada que ver, además que tenemos diferente ideología política, de pensamiento, de todo“, explicó.

Aunque, luego, Francica admitió que, en su momento, su relación con el actual senador de Evopoli le ayudó. “En el fondo, él me ordenó harto en una época de mi vida. Y también como que me tranquilizó esta cosa del carrete, de salir. Porque con todo el training del trabajo que uno tiene, tenía así una pila de libretos por leerte”, expuso.

Finalmente, Pancha Merino elogió a Luciano Cruz-Coke. “Fue un súper pololo. Una buena persona. Yo me sentí bien contenida en esa época con él. Pero como todo, entra en la monotonía“, concluyó.