Karol Lucero fue el invitado de este martes en el programa de Canal 13 Juego Textual, quien habló de diversos temas como su origen humilde y su relación de pareja, abordando además las constantes funas de las que ha sido objeto.

Sobre lo último, el rostro televisivo señaló que si bien está de acuerdo con las funas en casos que sean “justificados”, él nunca ha tenido denuncias “por acoso, por violación, por estafa ni por nada“, por lo que no entiende la animadversión que genera en las redes sociales.

“Yo no estoy en contra de las funas a personas que están condenadas por algún delito y la justicia no ha hecho su trabajo, o un tipo que violó o acosó y estuvo un par de meses en la cárcel y ahora está en la calle. Para esos tipos, la funa o la justicia que se hace en redes sociales está justificada. Pero yo jamás he tenido una denuncia por acoso, por estafa, por violación ni por nada. Se me imputan delitos que no he cometido y no sé cómo esto creció tanto”, dijo Karol Lucero.

A esto agregó que le cuesta entender por qué su figura genera tantos anticuerpos. “Me cuesta entenderlo, porque hasta septiembre de 2019 era todo perfecto, y en octubre todo cambió (…) Yo le puedo caer bien o mal a alguien, pero de ahí a salir a marchar, creo que las personas que salieron con carteles no hicieron más que perder el tiempo en una de las oportunidades más grandes que hemos tenido en la historia para alzar la voz”, apuntó.

Episodio radial fue una “mala broma”

En tanto, al ser consultado sobre el video que se viralizó donde aparecía haciendo un programa de radio mientras supuestamente realizaba actos sexuales, Karol Lucero aseguró que todo se trató de una “mala broma” que no justificaba su despido.

“He cometido errores en el pasado pero cada uno de esos errores ha sido un aprendizaje“, agregando que el hecho puntual del video “se me escapó de las manos, fue una situación que no debería haber ocurrido (…) fue una mala broma”, y a su juicio “no sería para funar a una persona en la calle”.

“A mí me suspendieron de mi trabajo. Yo trabajé 13 años en la radio, con una conducta intachable, y por un error no puedes echar a una persona. También ofrecí disculpas públicas en un canal de TV. ¿Qué más tenía que hacer o qué más me tenía que pasar por una mala broma?“, puntualizó Karol Lucero.