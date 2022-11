Mujer de 56 años rendirá la PAES con uno de sus nietos: “Hay que darle nomás, con todo”

Este martes 29 de noviembre en Contigo en la mañana se conoció el caso de Aida Fuentes. Una vecina de La Florida, de 56 años, que rendirá la prueba PAES. Y a pesar de que es la primera vez que rendirá el examen, aseguró no estar nerviosa. Además de que tiene claro qué estudiará. “Quiero ser inspectora de colegio y asistente de aula“, dijo.

En conversación con Juan Pablo Queraltó y los conductores del matinal, Julio César Rodríguez y Montserrat Álvarez, Aida contó que se preparó “con los profesores, ellos nos ayudaron bastante“. Además, de que realizó sus estudios vía remota. “El año pasado lo hice online y este año terminé cuarto medio. Me gradué súper bien“, afirmó.

Más adelante, reveló que fue su familia quienes la incentivaron a estudiar y que incluso está compitiendo con uno de sus nietos. “Mi esposo y mis hijos. Mis nietos sobre todos, porque tengo una competencia con uno que está rindiendo ahora la PAES“, expuso.

Y luego, al respecto, agregó: “Todos me apoyan. Ahora recién me estaban enviando mensajes, ‘que me vaya bien’ y todo“.

No está nerviosa y se apoya en su familia

Posteriormente, la vecina de La Florida de 56 años afirmó no estar nerviosa a minutos de rendir la prueba de Lenguaje. “No es tanto. Te meten miedo, pero no, no es así. Es súper entretenido. Experiencia nueva (…) No me preparé tanto, no necesito tanto puntaje”, manifestó. E incluso aseguró que “soy buena para leer y todo“.

En otro momento de la entrevista, Aida volvió a insistir sobre la importancia de su familia. “El apoyo de los hijos, de los nietos, es lo más importante que te puede pasar a ti, a una persona“. Sin olvidar, que minutos después, a raíz de la muerte de su esposo a causa del covid, la mujer de 56 años sostuvo que sin sus hijos y nietos “uno no surge”.

Al respecto, también contó que desde que comenzó sus estudios, decidió no parar hasta completarlos. “Cuando empecé a estudiar yo les dije a mis nietos, ‘voy a hacer todo, voy a hacer la PAES, voy a seguir estudiando’, y gracias a Dios me ha resultado todo“, manifestó.

“Hay que darle nomás, con todo, hasta que Dios diga“, complementó después la mujer que igualmente tiene una pyme con su hija, en la que hacen figuras de yeso que pintan y que después le ponen cactus y suculentas.

Por qué abandonó previamente sus estudios

En la oportunidad, la vecina de La Florida de 56 años también dio la razón de por qué terminó a su edad cuarto medio. “Fueron problemas de familia. Mis papás se separaron y ahí quedamos con los hermanos más chicos, qué sé yo. Y ya no había oportunidad de estudiar“, explicó Aida, quien tuvo que cuidar a sus hermanos menores.

Finalmente, Aida Fuentes habló de su relación con sus compañeros de clases. “Nosotros nos conocimos el año pasado vía online, haciendo clases. Y este año vinimos presencial y formamos un grupo hermoso, como de 17 o 18 compañeros y terminamos todos juntos. Nos graduamos juntos. Y nos falta lo principal, que es la cena juntos”, cerró.