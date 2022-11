Se fue este martes rumbo a Qatar. Kel Calderón concretó así su esperado viaje al Mundial, tras ser invitada por una marca cervecera.

La influencer es llevada por Budweiser a vivir la Copa del Mundo, en un país que ha sido ampliamente criticado por sus restricciones, sobre todo contra las mujeres y las minorías.

Por eso, la hija de Raquel Argandoña no ocultó sus aprensiones. Y conversó con ADN.cl al respecto, cuando la encontramos en el lanzamiento de la nueva tienda de Tommy Hilfiger.

“Es complicado para mí, sobre todo con el tema del vestuario, porque como ustedes saben yo soy bastante desinhibida para vestirme, me carga tapar mis hombros”, fue lo primero que reveló.

Sin embargo, no fue lo único, ya que la casi abogada también comentó que evidentemente “hay cosas en la legislación de Qatar que me gustarían que no existieran”.

Kel Calderón y su travesía a Qatar

Así, la hermana de Nano Calderón manifestó que armar su maleta ya había sido todo un tema, debido a que el país prohibiría que las mujeres muestren sus hombros y rodillas.

“Tuve que llegar a un acuerdo conmigo misma, de un balance de cómo me gustaría llegar a dejar la embarrá con mis vestidos llenos de escotes e irme presa por siempre, o vestirme de una forma que ahorre problemas. La verdad es que no tengo idea cómo me voy a vestir todavía”, indicó.

“He visto millones de videos de las cosas que están restringiendo, de que no puedes tomarle la mano a nadie y blablá”, añadió.

Con todo eso, ¿no le da un poco de temor ir?

No, no me da miedo ir. Si no fuera una circunstancia como esta me encantaría ir igual, porque en estos países que tienen tan restringidos un montón de derechos es el lugar donde uno tiene que ir a romper eso. Obvio que me molesta que sea la sede de un evento global, pero yo estudié derecho y soy súper fan de ir y vivir la experiencia, sociológicamente me interesa mucho.

Incluso, la influencer señaló que con esto del Mundial “creo que sí o sí van a tener que ser un poco más tolerantes, porque no todos los turistas van a seguir sus reglas. Espero que esto genere un cambio y una movilización a futuro para que Qatar se abra un poco, para que dejen de ser tan cerrados como hasta el día de hoy”.

Finalmente, Kel Calderón confesó sobre su travesía que a “cada minuto que me dicen algo estoy más segura que me voy a ir presa, jajá… Quiero mucho ir, pero me cuesta mucho acatar ese tipo de reglas, me cuesta seguir cosas que no tienen una razón detrás”.