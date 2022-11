“A las mujeres les gusta la ley del burro”: Patricia Maldonado solidariza con Gonzalo Valenzuela

Recientemente, Gonzalo Valenzuela expuso que es una víctima reiterada de acoso, e incluso habló de “abusos”. El actor manifestó que lo han tocado de manera indebida y que le han dicho de todo en la calle. Además de que le molesta que se hable tan continuamente del tamaño de su pene, lo que ha conllevado “serios problemas, porque empieza la envidia“.

Gonzalo Valenzuela, en conversación con Tonka Tomicic en su programa Tenemos que hablar de sexo, afirmó que ha sido “mucho más abusado que todas las mujeres que conozco“.

“Abusado, que te griten en la calle, que te toquen el poto. Todo aquello de lo que estamos en contra, a mí me pasa constantemente (…) Me llegan fotos de minas en pelotas y yo digo ‘¿Por qué?’ Si yo denunciara eso, sería terrible“, complementó después.

Catalina Pulido y Paty Maldonado lo apoyaron

Las declaraciones del actor fueron leídas en el programa Las Indomables, de Patricia Maldonado y Catalina Pulido, quienes solidarizaron con el actor. “En un hombre es más grave todavía. Porque no se puede defender, porque quiere ser caballero, tampoco quiere ser insolente con la persona. Es un ámbito demasiado delicado”, dijo Catalina.

Y luego, Patricia Maldonado también. “Eso no tiene nada del otro mundo. Pero no me cabe duda que dentro del medio debe haber personas que tienen un poder y que son capaces de usarlo para lograr el propósito (…) Pero si a las mujeres les gusta la ley del burro cachero, claro, predicando con los genitales en la mano“, sostuvo.

“Cuando van las minas y le agarran las bolas a las personas, el traste, y le meten las manos hasta el fondo. ‘Mijito rico te quiero comer’. ¿Qué es eso? ¿Sabes lo que le gritaban a Ricky Martin? ‘Ricky, te queremos puro…’, en masa. Qué bonito… Qué lindo las mujeres feministas. Hueonas cara de raja, son unas cara de raja”, añadió después la expanelista de Mucho Gusto.

“Es un gallo súper sensible”

Posteriormente, Catalina contó que conoce al actor. “Yo lo quiero mucho a Gonzalo, yo conozco a Gonzalo, Patricia. Yo conocía a su hermano mayor. Él era compañero de curso en Teatro de Cristián Arriagada, ¿te acuerdas de mi ex? Y Gonzalo tenía una historia de vida súper fuerte, que no lo voy a comentar acá, por supuesto“, expresó.

Finalmente, Catalina Pulido señaló que “claro, es buen mozo, atractivo, pero es un ser sumamente sensible. O sea, todo lo que tú ves de él, ‘el canchero, el choro de las pampas y el galán’, no es así. Gonzalo es un gallo súper sensible (…) Entonces me lo imagino, que a él, que lo deben acosar… Le debe molestar tremendamente“.