“Mis amigos camioneros”: Julio César Rodríguez bromea con lienzo en su contra en medio de paro

El pasado jueves 24 de noviembre, Julio César Rodríguez entrevistó al dirigente camionero Sergio Farías en Contigo en la mañana. Una conversación que inició tensa, luego de que el líder gremial respondiera una pregunta del conductor de Chilevisión, interrogándolo sobre lo que habló anteriormente en la radio con otro dirigente.

“¿Qué tiene que ver lo que me dijo a mí en la radio, si estamos en un programa de televisión? Los que tienen que saber es la gente (…) Si yo soy el que le tiene que preguntar a usted. ¿Cómo usted me está preguntando a mí? Si yo no estoy en paro aquí“, fue lo que le contestó JC Rodríguez a Sergio Farías.

Incluso llegó un momento en el que el animador de CHV afirmó que tenían “una conversación en la que de verdad estamos dando la hora“. Para después además cuestionar al camionero por los supermercados y restaurantes desabastecidos en Coquimbo. Lo que negó Farías. “Sergio, ¿por qué todos van a estar mintiendo?“, fue la réplica de JC al dirigente.

Hasta hubo un instante en el que Julio César Rodríguez le dijo al dirigente camionero que eran “súper prepotentes hasta para dar una entrevista“. Por último, tras que Sergio Farías advirtió que iban a volver a “nuestras carreteras” si el gobierno cumpliera el acuerdo en caso de lograrlo, el conductor de CHV le respondió con un: “Las carreteras no son suyas, Sergio“.

El lienzo de los camioneros contra JC

Y al parecer, ese duro intercambio de palabras entre los camioneros y el comunicador de CHV, no quedó ahí. O al menos no por parte de los transportistas. Y es que ellos hicieron un lienzo con un mensaje ofensivo contra Julio César Rodríguez. “Julio César deja la marihuana, hablas puras huevadas (sic)”, dice lo que escribieron los dueños de camiones en paro.

Sin embargo, JC Rodríguez, lejos de verse molesto, decidió tomárselo con humor durante la emisión de Contigo en la mañana. “Saludamos a Daniela Muñoz, un beso gigante, veo algunos camiones de mis amigos camioneros de fondo ahí, que me han hecho algunos carteles que me han enviado por Instagram y lienzos“, bromeó.