“Las carreteras no son suyas”: Julio César Rodríguez emplaza en vivo a dirigente de camioneros

El paro de camioneros ha ocasionado una importante congestión en las vías que conectan las distintas regiones, y a su vez, distintos comerciantes han acusado desabastecimiento producto de eta protesta. A raíz de esto, Julio César Rodríguez conversó con el dirigente Sergio Farías en Contigo en la mañana.

Y tras preguntarle sobre el acuerdo que logró el gobierno con los dirigentes camioneros, en el que el Ejecutivo se comprometió con 12 puntos seguros y 1.500 millones de dólares para el Mepco, el transportista le preguntó al animador qué habló anteriormente con Cristián Sandoval, otro dirigente camionero.

“¿Qué tiene que ver lo que me dijo a mí en la radio, si estamos en un programa de televisión? Los que tienen que saber es la gente (…) Si yo soy el que le tiene que preguntar a usted. ¿Cómo usted me está preguntando a mí? Si yo no estoy en paro aquí“, respondió Julio César.

“La ciudadanía debe enterarse de los acuerdos, o de los que ustedes piden, de boca de ustedes. No de la boca mía, ¿por qué usted me pregunta a mí lo que ustedes piden? Aquí tiene todo el espacio para que usted alce su petitorio. Pero no me lo pregunte a mí, ¿qué le pasa?”, complementó después.

JC: “Estamos dando la hora”

Luego, el dirigente expuso su situación. “Aquí ha habido improperios y gritos de la gente de los vehículos, pero también después ha habido apoyo. Porque se han dado cuenta, como te dije anteriormente, han visto nuestro eslogan, que es delincuencia y combustible. Que nos afecta a todos (…) Estamos cada día más pobres“, manifestó.}

Pero ante lo dicho por el camionero, JC volvió a insistir. “Yo le estoy preguntando, el Gobierno dice por todos los medios, que a ustedes les propuso 12 puntos seguros y 1.500 millones de dólares en Mepco. Esa es la pregunta“, explicó.

“Y usted me responde, ‘usted entrevistó a Cristián Sandoval el martes, ¿se acuerda qué día, no? ¿Y sabe qué dijo, no? Y dígale a la gente que’. Entonces estamos en una conversación en la que de verdad estamos dando la hora“, añadió después.

Más adelante, el dirigente camionero señaló que el gobierno debe reunirse con todos los gremios, ya que las reuniones en las que el ejecutivo ha tenido con Sergio Pérez y otros dirigentes, estos últimos no han bajado la información a los demás camioneros. “Aquí hay dos gremios, el pobre y el rico. Con el pobre no conversan“, dijo Farías.

Ante esto, Julio César contestó: “Según usted, el Gobierno se juntó con los camioneros ricos. Y llegó a acuerdo (…) Y usted dice, ‘no se quiere juntar con los camioneros pobres, que somos nosotros’, ¿ese es el punto?”

El intercambio de palabras por el desabastecimiento

Posteriormente, luego de que nuevamente el dirigente camionero expusiera su situación, Julio César le preguntó por las personas afectadas. “Pero Sergio, ¿qué tiene que ver que estén desabastecidos los supermercados, que los restaurantes de Coquimbo digan que nos les ha llegado el pescado?“, declaró.

“No están desabastecidos, Julio César“, respondió Sergio Farías. E inmediatamente, JC replicó: “Bueno, es que resulta que, según ustedes, todos los demás están mintiendo. Los restaurantes de Coquimbo está mintiendo, los supermercados están mintiendo. Los agricultores del norte están mintiendo”.

“Sergio, ¿por qué todos van a estar mintiendo? ¿Por qué la Asociación de Supermercados está mintiendo? ¿Por qué los agricultores están mintiendo? ¿Por qué los de los restaurantes de Coquimbo van a estar mintiendo? Don Sergio, ¿qué culpa tiene toda esta gente de que usted no pueda reunirse con Pérez y Araya?”, añadió después.

Frente a este consulta, el dirigente camionero respondió: “A ver, la gente no tiene ninguna culpa. La gente no tiene la culpa. Nosotros estamos a un costado, donde no estamos obstruyendo el tránsito, Julio César. Y quiero que me entiendas”.

Sin embargo, JC le corrigió. “Ayer había tacos de más de una hora en La Calera. ¿Qué culpa tiene el señor de La Calera que no pudo llegar a su casa porque usted no se puede juntar con Araya y Pérez?“, insistió

“No me trates de prepotente, Julio César”

Más tarde, Julio César Rodríguez pidió que le muestren al dirigente camionero las imágenes de un dron con el tráfico en Vespucio. “Obviamente que la congestión existe, Julio César“, contestó Sergio Farías. Y tras ello, este último admitió que el transporte de la verdura está detenida. “Con el transportista, no se juega“, declaró Farías en ese momento.

Minutos después, JC Rodríguez le señaló al dirigente camionero Sergio Farías, que “son súper prepotentes hasta para dar una entrevista“. Ante lo cual, el transportista rápidamente se defendió. “Estamos desgastados, Julio César (…) No me trates de prepotente”, dijo.

“Las carreteras no son suyas”

Casi al terminar la entrevista, JC le preguntó a Sergio Farías qué hará si llega Carabineros a retirarlos. “Si tenemos que apegarnos más a la orilla, nos vamos a apegar. Para no tener atochamiento. Pero nosotros no nos vamos a levantar hasta que el ministerio no acepte a Cristián Sandoval“, aseguró el dirigente camionero.

Y así, después agregó: “Que el subsecretario llame, ellos tienen como tener la comunicación con él. Que lo llamen y lo inviten. Para que nuestro presidente, que tenemos en el norte, nos diga, ‘chiquillos, levantemos nuestros camiones, porque me van a recibir en La Moneda'”

Sin olvidar, que en la instancia, Sergio Farías también realizó una advertencia. “Pero tenlo muy seguro, si esto llega a ser una falsedad (…) Tenlo por seguro que vamos a volver a nuestras carreteras, Julio César”, afirmó.

“Las carreteras no son suyas, Sergio“, finalmente le respondió JC Rodríguez.