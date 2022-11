“Pide perdón primero para continuar”: Cristián de la Fuente responde con todo ante críticas por reencuentro con Angélica Castro

Tras el escándalo que se desató en la relación entre Cristián De La Fuente y Angélica Castro, luego de que se filtrara un video del actor besando a otra mujer en México, el intérprete y la presentadora fueron vistos nuevamente juntos, esta vez reunidos por una situación especial: la graduación de su hija, Laura.

Tras la ceremonia, el actor compartió una fotografía la cual acompañó de una profunda reflexión.

“Terminando una gran semana, Hoy tocó trabajo en la @fach_chile_oficial donde con orgullo sirvo como oficial hace más de 24 años. Mañana a continuar con proyectos de actuación”, añadió.

“El domingo pasado mi hija me enseñó una lección increíble “hay días en que crees que no vas a poder caminar y sin darte cuenta terminas corriendo” por eso no dejen de soñar. No dejen de luchar. No dejen de trabajar por sus metas. No dejen de luchar por sus ideales. La vida se construye un día a la vez”, explicó.

Aunque la captura obtuvo algunos elogios, no faltaron los seguidores que le recordaron lo sucedido con Castro, comentarios que el modelo no dejó pasar.

“Pide perdón primero para continuar”, comentó una usuaria en la publicación.

“¿A usted? No entendí. Usted haga lo que tenga que hacer y yo hago lo que yo tengo que hacer”, respondió de la Fuente.

Asimismo, otra seguidora aprovechó la red social y lo encaró, recomendándole que incluya “en tus lecciones el pedir perdón con sinceridad extrema. Reconocer debilidades y quizás un poco de soberbia y sobre exposición”.

“Y también bloquear a la gente mala onda. Así que en 3… 2… 1… Bye!”, replicó el actor.