Mariana Derderián reveló bochornoso episodio con guardias en tienda: “Me agarraron”

Mariana Derderián será una de las invitadas al próximo capítulo de La Divina Comida, junto a Pablo Mackenna, Tamara Acosta y Francesco Gazzella.

La actriz revelará varias anécdotas en un episodio de alto impacto donde, por ejemplo, el ex CQC confesó su lucha contra un complicado cáncer.

En tanto, la protagonista de Floribella relatará cómo le prohibieron la entrada a una conocida tienda luego de que la confundieran con una “ladrona”.

De hecho, tal fue el castigo que, además del evidente mal rato, la determinación del comercio fue que no podría volver en una década.

Mariana Derderián y su bochorno en Nueva York

Así, la blonda partió contando que todo había ocurrido durante un viaje. “Yo fui a Nueva York, la cosa es que yo estaba en una tienda, entré a un probador y estaba con siete pilchas”, dijo.

Sin embargo, solo estaba permitido ingresar con tres, por lo que quiso avivarse. “Yo encontré regia idea meter todas las otras en mi bolso; pasé las tres prendas y pasé por un pasillo y empieza a sonar tutututu”, relató.

Y agregó que “vienen tres gorilas, me agarraron y me subieron al ascensor y me bajaron como al menos algo, y me revisaron completa hasta el celular”.

Un instante en que, pese a que intentó explicarse, “me dijeron ‘usted no va a entrar nunca más a esta tienda por 10 años’”, vetándola inexplicablemente.

De esta forma, Mariana Derderián quedó para siempre fichada en el comercio estadounidense, donde incluso le sacaron fotos para que nunca volviera.