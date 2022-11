Carola de Moras dio el sí a Felipe Bulnes: Así fue la íntima boda y el vestido de la conductora

Carola de Moras se casó con Felipe Bulnes. Y lo hizo en una íntima ceremonia rodeada de su círculo más íntimo, nada menos que en la Quinta Región.

La conductora dio el sí al exministro, con el que lleva varios años de una estable y discreta relación. Y lo hizo un fin de semana antes del que se esperaba, ya que los rumores habían adelantado que su enlace sería el 26 de noviembre.

Sin embargo, los novios dieron la sorpresa. E invitaron a sus amigos y familia a su casa en la playa, lugar elegido para la celebración.

Un espacio donde festejaron hasta altas horas de la madrugada con baile y música y donde gozaron de platos como un exquisito cordero al palo.

El vestido de Carola de Moras

Así, en las imágenes filtradas por el espacio Zona de Estrellas, se vio a la animadora del Festival de Viña radiante en su gran día.

Una jornada donde lució un precioso vestido en color arena brillante, con un amplio taco en la pierna y diseñado por su amigo Pato Moreno.

Un look que Daniela Aránguiz criticó en el mismo espacio farandulero del cable, ya que según su opinión no era para la ocasión. “No parece novia, no me gusta. Se ve estupenda, no es novia. Se ve regia, me encanta el vestido, pero para un matrimonio es como invitada”, dijo.

De esta forma, y pese a los cuestionamientos por su outfit, lo cierto es que Carola de Moras disfrutó a concho su gran día. Un día donde, al fin, selló su amor con Felipe Bulnes.