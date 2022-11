“Fue la solución a nuestros problemas”: Belén Soto y su confesión tras la muerte de su papá

Belén Soto y su mamá, la también actriz, Carolina Infante, estuvieron en el último episodio de Todo por ti. En el programa conducido por Cecilia Bolocco, las dos actrices contaron diferentes anécdotas de su vida y profundizaron en distintos momentos que las marcaron. Uno de ellos, la separación de Carolina con el papá de Belén y su posterior muerte.

Y es que, Belén no tuvo precisamente buenas palabras para referirse a su padre, el conductor de televisión de los años 80, Aldo Soto. “Mi papá era un hombre abusivo, que estaba obsesionado y quería hacerle el mal a mi mamá (…) Era controlador. Le controlaba desde los kilómetros del auto, el celular, muchas veces peleas, golpes, de todo“, dijo la actriz.

Más adelante, la exprotagonista de Papi Ricky se refirió a la separación de su mamá con Aldo Soto. “El día en que ellos se separan yo lo vi como una solución, un alivio. Fue literalmente arrancarnos de esa casa donde vivíamos. Mi mamá salió con un bolso de ropa, conmigo, con mi hermana y ya“, contó.

Por último, Belén Soto hizo una confesión tras la muerte de su papá. “Fue la solución a nuestros problemas (…) Uno nunca espera que pasen estas cosas en la familia, pero todo es por algo, y esto es algo que tenía que suceder para darle paz a mi mamá. Si hoy vivimos en paz es porque tenía que suceder eso“, afirmó.

Carolina Infante y su relación con Aldo Soto

En la ocasión, la histórica lectora de El Tiempo, también habló de su exmarido. “Él era muy celoso. Siempre era ese el problema, yo era mucho más joven que él. No pude seguir haciendo teleseries porque a él no le gustaba que me diera besos en las teleseries“, comentó.

“Teníamos una relación con muchas diferencias, de hecho, el día del matrimonio discutimos toda la noche, y yo decía ‘¿Por qué no vi las señales?’. Pero decía que las cosas se iban a resolver“, complementó después.

Tras ello, Carolina Infante reveló que incluso fue agredida físicamente por Aldo Soto, quien era 16 años mayor. “Era agresivo verbalmente. Y me llegó a pegar varias veces. La relación fue empeorando a través de los años”, relató.

“Él me amenazó”

Posteriormente, comentó su separación con él. “Yo no me merecía eso, fui una excelente esposa con él, lo apoyé en las buenas y las malas. Dejé de quererlo, entonces la decisión fue mucho más fácil. La última vez que me agredió me fui a trabajar a hacer El Tiempo, después pasé a Carabineros, y ellos me acompañaron a buscar mis cosas y a buscar a mis hijas”, declaró.

Y luego, la también actriz, añadió: “Le entregué mi anillo, le entregué las llaves de la casa y me fui con un bulto de ropa (…) Yo le tenía miedo porque yo sabía que esto no se iba a quedar ahí. Él me amenazó, me dijo que por lo que estaba haciendo me iba a destruir, me iba a dejar sin hijas y sin trabajo. Fueron muchos años muy difíciles de ahí en adelante, en varios sentidos”.

Finalmente, sobre la muerte de Aldo Soto, Carolina Infante señaló que “él hizo harto daño, no solo a mí, a las niñitas también. Se vieron afectadas y eso es lo que yo no quería. Pero él falleció y no quiero contaminarme con esos recuerdos“.