“No me interesa lo que hablen”: Raquel Argandoña se dirige sin filtros a los ex “Me Late”

Han pasado ya más de dos semanas desde el abrupto fin de Me Late. En su lugar, está hoy Tal Cual, que es conducido por Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, y que tiene como panelistas a figuras de la televisión de los 90 y principios de los 2000, como Marlen Olivari, Pancha Merino, Jordi Castell, Patricia Maldonado e Iván Arenas.

Sin embargo, continúan los rumores acerca del polémico fin de Me Late. Más aún, cuando en Pero con Respeto, Daniel Fuenzalida aseguró que hace rato que TV+ quería sumar a la Quintrala a su programa. “Pero para traerla tenía que sacrificar personas de mi equipo técnico, quizás un par de panelistas y yo no estaba dispuesto a sacar un Sergio Rojas“, explicó el exHuevo.

Recientemente, en conversación con LUN, la conductora de Tal Cual habló del fin de Me Late y sus consecuencias para su espacio en TV+. “Yo entiendo que la gente pueda estar molesta porque le sacaron el programa que a ellos les gustaba. Pero si no les gusta el nuestro, hay tantas alternativas de canales que pueden cambiar. Hay muchos que se quedan con nosotros”, afirmó.

Y luego, Raquel Argandoña agregó: “No me interesa lo que hablan lo ex Me Late. Yo no voy a enganchar. Hago mi vida, me pagan lo que quiero y estoy feliz. Lo que pase con los que echaron no es mi problema“.

Aseguró que no es culpa de ella el fin de Me Late

Más adelante, la expanelista de Bienvenidos y Zona de Estrellas, volvió a referirse al fin del otrora programa de farándula de TV+. “No es culpa mía que los hayan despedido a los de Me Late. Si son buenos estarán en otro canal de pantalla abierta“, dijo.

Finalmente, Raquel Argandoña se refirió a su relación con Daniel Fuenzalida. “Con Huevo empezamos a trabajar en La movida del festival y nos llevamos súper bien. Nos hemos encontrado en algún evento social y punto. Pero cuando nos vemos hablamos de otra cosa y no de televisión“, cerró.