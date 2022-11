“Me estaba esperando en el hotel”: Panelista de Me Late reveló íntimo encuentro con hijo de Julio Iglesias

Fue una invitación de lo más explícita. Luis Sandoval, panelista del extinto programa Me Late, contó su íntimo intercambio con uno de los hijos de Julio Iglesias.

El periodista comentará la historia completa en el capítulo de este viernes de Podemos Hablar, donde revelará lo ocurrido con Julio Iglesias Jr.

Un episodio que ocurrió cuando el reportero trabajaba en una conocida radio y lo mandaron a entrevistar al cantante en una de sus visitas a nuestro país.

“Le hago una entrevista en el locutorio, tenía muy buena pinta. Lo empiezo a entrevistar, y yo era muy ingenuo”, partió diciendo, dejando entrever lo que se venía.

La directa insinuación del hijo de Julio Iglesias

Sandoval continuó su relato señalando que “cuando termina la entrevista, después de una hora, se apaga la luz roja. Me dice ‘muchas gracias’, se despide, y me hace un gesto en la mano”.

“Qué raro. Pensé qué querrá. Luego me dice: ‘Apagaron las luces del locutorio, vamos a foll…'”, en una directa insinuación que dejó estupefacto al periodista.

El ex Me Late indicó que “yo no sabía lo que era fo…, no logré entender. Después me llamó el manager para saber si iba a aceptar la invitación de Julio, que me estaba esperando en el hotel”.

Finalmente, el reportero concluyó la cita con Julio Iglesias Jr nunca se concretó, ya que “yo era súper sano, le dije que se equivocó conmigo. De hecho, lo acusé al director de la radio, porque me sentí desvalido”.