Chris Hemsworth descubre que tiene hasta 10 veces más riesgo de sufrir Alzheimer que el resto de la población

El actor australiano Chris Hemsworth, popularmente conocido por su papel de Thor en las películas de Marvel, descubrió mediante un examen genético que tiene un mayor riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer.

La noticia la recibió mientras rodaba el documental Limitless, una colaboración con Disney+ y Nat Geo, en el que se reúne con un médico para que le revele los resultados del test genético.

El especialista le comenta que en su material genético existen dos copias de un gen, el APOE4. Cada copia heredada por madre y la otra por su padre. Lo que se traduce en mayor riesgo de sufrir Alzheimer.

Y detalla que el riesgo es mayor “entre ocho a 10 veces más que la población en general”, agregó el médico.

El australiano expresó su preocupación por el potencial destino que le espera a su salud. A lo que señaló que “la idea de no poder recordar la vida que tuve o a mi esposa e hijos es probablemente el mayor de mis miedos”.

“The idea that I won't be able to remember the life I've experienced or my wife, my kids, this is probably my biggest fear.”@chrishemsworth discovers he has a risk of developing Alzheimer’s eight to 10 times higher than the general population while filming his @NatGeo show. pic.twitter.com/GAx3igKjdj

