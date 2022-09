Este jueves 22 de septiembre, se llevó a cabo una nueva versión de la marcha por el Alzheimer. Una instancia liderada por organizaciones como la Corporación Profesional del Alzheimer (COPRAD) que es presidida por Benjamín Chacana, y que tiene como vocera a Paulina Urrutia. Precisamente la actriz habló al respecto con ADN, previo a que se diera inicio a la caminata.

“Estamos haciendo lo que hacíamos hace muchos años. Estamos volviendo a la presencialidad en esta caminata, que es la más corta y la más lenta de todas las caminatas. Pero en el fondo es visibilizar esta preocupación por nuestros adultos mayores con demencia, sabiendo que son casos muy puntuales en donde este tipo de enfermedades se presentan“, contó.

Busca un cambio cultural

Más adelante, la actriz hizo un énfasis. “Es importante que Chile no olvide a los que olvidan. Porque eso, claramente, es parte de nuestra tarea: visibilizar enfermedades que van solamente en aumento con el tiempo, que no tienen ninguna posibilidad de sanarse. Solamente hemos logrado a veces retener un poquito el avance. Por lo tanto, requiere de una transformación cultural“, afirmó.

“Darnos cuenta de que necesitamos cuidar a nuestros adultos mayores en algún momento de nuestras vidas. Porque a nosotros como sociedad se nos olvida lo que viene después. Como llegamos hasta la parte de la adultez, y no sabemos que todos, el día de mañana,vamos a depender de alguien“, complementó después.

Posteriormente, Paulina Urrutia hizo una reflexión a propósito. “Yo creo que esta enfermedad llegó a recordarnos eso, que todos en algún momento vamos a depender del otro para seguir viviendo. Y la gracia es que vivamos en las mejores condiciones posibles“, expresó.

Luego, añadió: “Y para eso requerimos ojalá hacer posible el plan nacional para las demencias, que a nivel latinoamericano no existe. Somos el único país que lo tiene y la gracia es que vayamos avanzando en su implementación. Es decir, que podamos tener unidades de memoria a lo menos en cada una de las regiones del país, que eso signifique capacitación en cuidadores…“.

Opinó del sistema de cuidados del Presidente Boric

Tras ello, sobre se refirió al sistema de cuidados propuesto por el gobierno. “Justamente una de las cosas que yo quería ser parte, es la preocupación de que no nos enfoquemos únicamente en los cuidadores, sino de cómo la sociedad es capaz de hacerse cargo de este tema (…) A mí lo único que me preocupa es que no empecemos a tratar a los cuidadores como los enfermos“, manifestó.

Y enseguida, la exministra presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes agregó: “Cómo hacemos una transformación cultural y somos capaces de hacernos cargo de una sociedad más colaborativa, más solidaria. Y yo creo que en ese sentido, esperamos que el tema de los cuidados nos haga más humanos, como diría Gabriela Mistral”, dijo.

Sus reuniones con el gobierno y congresistas

Después, la actriz habló de las conversaciones que ha entablado con autoridades del gobierno y del Congreso. “Esto ha sido parte de encuentros que ha sostenido específicamente COPRAD. Hemos estado con senadores, con diputados, porque el plan de Alzheimer fue algo que logramos hacer“, reveló.

Paulina Urrutia además dio a conocer los avances que han logrado. “El gran tema con el Alzheimer fue convertirlo en un problema de salud pública. Y gracias a eso, las unidades de memoria, que son parte del plan, se hacen en colaboración, por ejemplo, aquí en Santiago, con la Universidad de Chile, pero en el Hospital de El Salvador“, informó.

Más tarde, igualmente mencionó el trabajo que ha realizado el Minsal al respecto. “Pero está también la Seremi de Salud. Y toda la vida hemos tenido la colaboración, específicamente del Ministerio de Salud, que hoy día creó un área, chiquitita, para Alzheimer y otras demencias. Y esperamos que es unidad vaya creciendo en el tiempo”, comentó.

El estado de Augusto Góngora

Al final, Paulina Urrutia habló de su marido, Augusto Góngora. En el año 2014 el periodista y documentalista, con pasos destacados en Teleanálisis y TVN, fue diagnosticado con Alzheimer. Una enfermedad ante la que la actriz se ha convertido en su cuidadora, y a su vez, la motivó también a ella para convertirse en activista al respecto.

“Tú sabes que esta enfermedad solamente avanza. Así que, ha ido avanzando en un deterioro bastante acelerado en el último tiempo después de la pandemia. Pero estamos bien, porque logramos salir del covid. Nos dio covid, pese a todas las vacunas. Y bueno, lo superamos. Así que estamos bien… Estamos contentos ahora“, cerró.