Aseguran que Millaray Viera había pedido un aumento millonario de sueldo en CHV y que podría llegar a TVN

En el último episodio de Sígueme y Te Sigo, uno de los temas del que se habló fue acerca de la salida de Millaray Viera de Chilevisión. Un instante en el que Andrés Baile contó todo lo que había alcanzado a averiguar sobre su caso. Y así, el periodista de farándula, reveló que incluso la exconductora de Yo Soy está cerca de llegar a un emblemático programa de un importante canal.

“Millaray llega a Machasa, Chilevisión, va a la oficina de los gerentes (…) Ella va con este numerito, donde los gerentes, ‘tenemos que renovar, mira. Me están ofreciendo del canal amigo, del canal vecino, esto. Si no me lo pagan, obviamente yo no renuevo y me voy’“, contó Baile al comienzo.

Tras ello, el periodista de farándula pasó a revelar el sueldo que pidió Millaray Viera en la renovación de su contrato. “Habría pedido un momento considerable de su sueldo. Ella ganaba ocho millones de pesos mensuales. Y habría pedido 12 millones de pesos mensuales. Y le dijeron, ‘Millaray, muchas gracias por tu participación'”, afirmó.

Millaray Viera podría llegar a TVN

Sin embargo, a pesar de que a Millaray Viera no le fue bien negociando su sueldo con CHV, recibió una propuesta tentadora de otro canal. “Pero tiene oferta por la misma cantidad, por los 12 (millones), de TVN. Para animar, junto a Eduardo Fuentes, el matinal de TVN. Porque, la señorita, la señora Bolocco Diana, habría aceptado una oferta mucho mejor de Chilevisión”, aseguró Baile.

Finalmente, ante la gran posibilidad de que la exconductora de Yo soy acepte la oferta de TVN y se sume a Buenos días a todos, Andrés Baile quiso enviarle un mensaje en forma de advertencia. “Millaray, su traspaso al matinal de TVN, yo sé que no está firmado, pero… Quizás lo podría pensar un poquito mejor. Porque eso va a ser un fracaso con todas sus letras“, cerró.