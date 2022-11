“Aquí hubo plata”: Raquel Argandoña revela por qué llegó a TV+

En un nuevo episodio de Tal Cual, los rostros del programa empezaron a hablar acerca de cómo llegaron TV+ y al espacio que protagonizan actualmente. Fue entonces cuando José Miguel Viñuela contó primero la conversación que tuvo para llegar, momento en el que mencionó a Raquel entre las mujeres con las cuales le gustaría compartir la conducción del programa.

Y tras ello, vino el turno de la Quintrala, quien llegó desde Zona de Estrellas a Tal Cual. “A mí Gonzalo me llamó, el director de este programa, y me dice ‘Raquel, tomémonos un café’, en el mismo Mozart. Me dice ‘Raquel, ¿qué te parece?’“, rememoró la que expanelista del programa farandulero de Zona Latina.

Luego, la Raca contó qué le contestó al director general de TV+: “La verdad que es mi exjefes en Zona de Estrellas me han tratado súper bien, pero ha cambiado un poco el programa. Está un poco de farándula dura y no me siento muy cómoda. Además, no estoy haciendo ningún aporte para el programa”.

Más adelante, la Quintrala reveló que desde TV+ facilitaron su salida de Zona de Estrellas, al hecho hacerse cargo de su contrato vigente. “Me ofrece este programa. Y yo le digo, ‘ya, sí, sí, podría ser, pero yo igual tengo un contrato allá hasta marzo’. Y gentilmente ellos accedieron a cortarlo, así que se los agradezco, les mando saludos, porque nos ven”, expresó.

Ella eligió trabajar con José Miguel Viñuela

Posteriormente, la expanelista de Bienvenidos expuso que le preguntaron con quién le gustaría animar el programa. “La verdad digo yo, ‘a mí con el que me gustaría, no está en la Tierra‘. Ya partió y ustedes sabes quien es (Felipe Camiroaga). Lo amo. ‘Y el otro que a mí me gusta’, dije yo, ‘y no hay otra opción… Me gustaría trabajar con Viñuela, porque yo creo que fue injusto lo que le pasó’“, relató.

“Yo no quiero ni saber cuánto gana la Raquel”, comentó Viñuela luego de agradecer a Raquel Argandoña por elegirlo. “Aquí hay lucas“, respondió la Raca. “¿Saben cuál es la diferencia? Todos ustedes estaban cesantes y yo era la única que tenía trabajo. Yo tenía que tener las cosas claras antes de irme a otra casa“, agregó la Quintrala y puso punto final al tema.