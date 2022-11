“Aunque les duela el…”: Paty Maldonado desafía a sus detractores en su regreso a la televisión

Tras su salida de Mucho Gusto, Patricia Maldonado no volvió a aparecer en la televisión durante tres años. En cambio, la expanelista del matinal de Mega realizó su propio programa en YouTube, Las Indomables, con su amiga Catalina Pulido, y también ha hecho varios shows con Raquel Argandoña. Y fue precisamente con esta última, que volvió a la pantalla chica.

Paty Maldonado se sumó a Tal Cual, el nuevo programa de TV+, que tiene como su dupla de conductores a José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña. Mientras que, su panel está conformado por Pancha Merino, Jordi Castell e Iván Torres y la mismísima conductora de Las Indomables. Un espacio sobre espectáculos, que tuvo un debut triunfal al superar a su competencia de La Red.

Sin embargo, las criticas a Patricia Maldonado, especialmente por su postura política (su apoyo a la dictadura y sus duras declaraciones contra el oficialismo), no se hicieron esperar. No obstante, la aludida, lejos de tomarlas en cuenta, las rechazó fuertemente. “Esas críticas, con todo el respeto del mundo, amigas, amigos míos, me las meto en el… Las políticas me refiero“, afirmó.

“Las críticas buenas son las que dicen, ‘mira, a mí me gustaría, no cierto, que el programa tuviera más de esto’. Es son las criticas que uno toma en cuenta. El resto vale callampa de mono. Y aunque les duela el ojete, vamos a seguir. Wichipirichi a todos los picaditos”, añadió después.

Está contenta en TV+

Posteriormente, Patricia elogió al programa. “¿Sabes por qué te digo que me atrae el proyecto? Si es cierto está recién empezando, es un proyecto que está hecho para adultos. Para gente ya más grande. Que es la gente que ve televisión. Que es la gente que conversa. Que es la gente que aporta. Que es la gente que comprar una entrada para ir a ver un espectáculo. Etcétera”, explicó.

Finalmente, Paty Maldonado aseguró que no es televisión para jóvenes. “Está hecha para la gente más grande, no para la gente tal vez de 15 años. Oye, los cabros de 15, 16 y 17 no ven televisión. Si no ven televisión. No tienen idea de que existe el canal 7, el canal Mega (…) Se entretienen con otras cosas. Así, que vamos a seguir a chiquillos“, concluyó.