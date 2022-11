Romina Sáez vuelve al hospital tras complicaciones en su salud: se encuentra aislada

A inicios de este mes, Romina Sáez fue dada de alta tras recuperarse de la golpiza que sufrió por parte de unos arrendatarios morosos. De hecho, el tiempo que tuvo que pasar internada fue por un absceso en el rostro. Sin embargo, debió volver al hospital por una seria complicación en su salud.

El diario Las Últimas Noticias conversó con Carmen Torres, especialista en tratamiento ocular y médica tratante de Romina. Todo comenzó cuando la abogada y exchica Mekano tuvo fuertes molestias estomacales y vómitos de sangre.

“Romina tiene una sobreinfección de la bacteria clostridium difficile. Esto debido al uso del antibiótico amoxicilina, ácido clavulánico”, explicó Torres al matutino. Es un medicamento muy utilizado para tratar infecciones, pero tiene un efecto secundario: causa alteración en la flora intestinal. Por lo tanto, la persona queda expuesta a infecciones.

En el caso de Romina Sáez, debe permanecer aislada para frenar esta complicación en su salud, ya que la bacteria antes mencionada es altamente contagiosa. A diferencia del covid-19, sí puede adherirse a superficies y objetos.

“Es una pesadilla”

Romina Sáez contó a LUN sobre este estricto aislamiento. “La gente entra con trajes a dejarme la comida. Estoy sola, pensando por qué sigue esta pesadilla“, comenzó diciendo.

Agregó que “lo bueno es que acá en el hospital me tratan muy bien. Trato de escribir o leer, pero llega un momento en que miro el techo y pienso por qué esto tiene que durar tanto. Es una pesadilla, quiero volver a mi casa, a mi rutina, a mi vida”.

Su mamá ha sido el gran apoyo de Romina. “Ella viene, se viste con este traje, entra un rato, no me puede tocar y conversamos. No le había dicho a nadie de esta situación porque quizás iban a pensar que no me cuidé, que hice un desarreglo. Me daba miedo que me criticaran y que pensaran que por mi culpa llegué a esto“, expresó.