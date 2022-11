“Estoy con vida”: Romina Sáez habla tras la agresión que sufrió y luego de someterse a una operación

En marzo, ocho meses atrás, Romina Sáez fue agredida brutalmente tras pedirle a sus arrendatarios que le pagaran lo correspondiente por ocupar el inmueble. Estos individuos le pegaron con fuerza en su rostro, lo que ocasionó diferentes complicaciones e intervenciones médicas en su cara, que hasta la fecha le han provocado problemas.

“Me siento tranquila porque estoy con vida y cesó al dolor“, fue la reflexión que hizo de entrada la exintegrante de Mekano, al ser contactada por LUN. Esto después de meses de operaciones en su rostro y tras que fuera operada el miércoles 2 de noviembre a causa de que tenía un absceso y una infección en su nariz. Así, le hicieron su tercera incisión.

Más adelante, la también abogada se refirió a las dolencias que ha sufrido estos últimos ocho meses. “Yo soy súper tolerante al dolor físico y primera vez en mi vida que el dolor de 1 a 10 era 10, una tortura. Tenía toda la cara infectada. Era dolor de muelas, dolor de cabeza, me ponía cosas frías, esas de nariz como fuera sinusitis”, manifestó.

Y luego, Romina añadió: “Me dolían los pómulos. No podía ver televisión, botaba material por el lagrimal del ojo. Es el dolor más fuerte que he sentido en mi vida“.

Romina Sáez: “Me siento mucho más tranquila”

Posteriormente, la exintegrante de Mekano dio a conocer las dolencias que ahora tiene tras la intervención quirúrgica que se realizó. “Tengo solo dolores de la misma operación porque estuve mucho rato intubada. Y en la cara, porque la exploraron completa, me la abrieron. Pero estoy tranquila, me siento mucho más tranquila“, afirmó.

Finalmente, Romina Sáez contó en qué pensaba mientras tenía esos grandes dolores. “Eran tan fuertes que pasaron muchas cosas por mi mente. Fue sumamente complicado porque te agarra la parte psicológica, estuvo a punto de tirar la tolla. Me perdí de redes sociales, no quería nada. Los medicamentos no me hacían nada, era quejarme y quejarme, y mi mamá sufría”, cerró.