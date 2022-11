“Me gusta explorar mi lado sensual y erótico”: Kathy Contreras se la juega con nueva plataforma para adultos

Kathy Contreras fue mamá hace poco y decidió que, tras su parto, tomó una decisión: sumarse a las plataformas de contenido para adultos.

La ex Calle 7 contó a LUN que, junto a su pareja, “siempre estamos buscando cómo tener un mejor sustento económico”.

Por eso, vieron en la aplicación Unlok una oportunidad de generar ingresos, compartiendo contenido un poco más destapado y picante.

“Tenía esta propuesta y pensé que no me voy a sacar fotos que no me he sacado antes”, fue otra de las reflexiones que entregó la joven al respecto.

Kathy Contreras y sus jugadas instantáneas

Así, la ex Yingo manifestó que Jaime Baeza, representante de Unlock para Latinoamérica y su amigo desde que estaba en programas juveniles, la convenció.

“Me explicó cómo funciona Unlock y todo salió súper espontáneo. Yo tenía unas prendas de lencería en la casa y así surgió. Hice varias sesiones en sus estudios, me sentí muy liberada y espontánea”, comentó.

Respecto a su contenido, la morena manifestó que “conozco mis límites, y me gusta explorar mi lado sensual y erótico. De hecho, lo paso bastante bien cuando lo hago. Si esto puede ser artístico y pagado sin sentirme forzada a nada, mejor todavía”.

Incluso, expresó que el que otras famosas, como Lucila Vit y Sabrina Sosa, también estuvieran, fue otra de las cosas que la motivó. “Me generó confianza porque las sigo en Instagram y me gusta cómo llevan su lado material y laboral, porque siguen siendo chicas sexies y cálidas”, mencionó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝒌𝒂𝒕𝒉𝒚 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒆𝒓𝒂𝒔 👁️❤️👁️🕊️ (@kathy_co11)

De esta forma, Kathy Contreras se la juega en su nueva página con contenido de pago, la que estrenará en la app de Unlok el próximo domingo.