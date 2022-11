Sonia Isaza defiende a Arturo Vidal: “Que se mueran todos los chilenos criticones”

A fines de octubre, Arturo Vidal logró llevar a cabo uno de sus más grandes anhelos: consiguió su primera Copa Libertadores junto al Flamengo de Brasil. Un sueño cumplido, el que se celebró de manera eufórica tras hacerlo realidad, como también después cuando el “Mengao” reunió a cerca de dos millones de fanáticos para festejar esa conquista y la Copa de Brasil.

Y es justamente, en estas celebraciones, en las que se vio a un “King” totalmente alegre y suelto, al festejar, como si no hubiera un día mañana, la obtención de ambos torneos. Y es que, para el mediocampista de la selección chilena, estos campeonatos no son cualquier cosa. Además de que por sobre todo, uno de ellos, es un anhelo de toda la vida.

“Hoy se me cumple uno de mis grandes sueños. Lo dije cuando decidí venir a Flamengo y cuando llegué que quería la Libertadores con esta camiseta. Y hoy se cumple. Así que muy feliz, contento, agradecido de mis compañeros y los hinchas que nos llegaron a apoyar”, afirmó Arturo Vidal en conversación con ESPN.

Luego, el ex Colo-Colo, Juventus y Barcelona, agregó: “Es un sueño ganar 25 títulos. Desde que empecé a jugar fútbol lo único que quería era ganar cosas importantes. Y en la vida se me han dado muchas cosas. Así que espero seguir ganando títulos hasta que me retire”.

Recibió críticas y Sonia Isaza lo defendió

Sin embargo, la celebración del “King” no estuvo exenta de críticas. En las redes sociales proliferaron que cuestionaban su excedido comportamiento durante los festejos. Y es que en varios registros, se le vio consumir bebidas alcohólicas con mucha euforia. Lo que no fue del gusto de muchos internautas en Chile, quienes criticaron y hasta se burlaron de él.

Fue entonces, cuando Arturo Vidal realizó un live en su Instagram, en el que se refirió a quienes criticaban su comportamiento en las celebraciones. “Y a los chilenos que me quieren criticar o decir algo… Hagan lo que estoy haciendo yo“, dijo el futbolista.

Pero no acabó ahí, ya que enseguida intervino su pareja, Sonia Isaza. “Que se mueran todos los chilenos criticones“, declaró la modelo colombiana. Un comentario, ante el cual, el “King” solo atinó a comentar: “Ah, se enojó mi mamacita“.